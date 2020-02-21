USB 3.2 Gen2, 1000 МБ/с и до 1 ТБ. Представлены портативные SSD ADATA SE760

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Сегмент высокопроизводительных портативных SSD продолжает расти благодаря устойчивому спросу со стороны пользователей мобильных устройств. В стремлении расширить предложение ADATA выпустила новую линейку высокопроизводительных внешних твердотельных накопителей SE760.

В линейку вошли три модели объемом 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Все они выполнены в алюминиевых корпуса и подключаются к ПК по интерфейсу USB 3.2 Gen 2 через кабель с разъемом USB-C.

Как несложно догадаться, в корпусе размерами 122,2х44х14 находятся SSD типоразмера M.2-2280 с интерфейсом PCIe 3.0. Какие именно, не сообщается. Максимальная заявленная скорость передачи данных — 1000 МБ/с. Масса накопителя составляет 95 г. На выбор доступны два цвета корпуса: титаново серый и черный.

Накопители спокойно можно использовать с устройствами на базе Windows 8/8.1/10, Mac OS X версии 10.6 и новее, Linux с версией ядра 2.6 и новее, а также Android версии 5.0 и новее. Также заявлена совместимость с консолями Xbox One и PS4.

В комплект поставки включены кабели USB3.2 Type-A to Type-C и USB3.2 Type-C to Type-C. На накопители распространяется ограниченная трехлетняя гарантия.

Цены производитель не приводит.

Источник: ADATA и Anandtech