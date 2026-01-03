Новости Устройства 03.01.2026 comment views icon

Утечка аппаратных кодов ROM PlayStation 5 — джейлбрейк приближается, проблему невозможно исправить

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Витік апаратних кодів ROM PlayStation 5 — джейлбрейк наближається, проблему неможливо виправити

В интернете появилась утечка BootROM-ключей PlayStation 5, которая, по словам исследователей по кибербезопасности, раскрывает критически важные аппаратные механизмы защиты консоли. Хотя инцидент не позволяет взломать PS5 прямо сейчас, он существенно упрощает работу хакерам и потенциально открывает путь к будущим эксплойтам, кастомным прошивкам и даже пиратству.

По данным The Cybersec Guru, обнародованные ROM-ключи — это аппаратные коды, зашитые непосредственно в процессор PS5 (APU). Они используются при каждом запуске консоли для проверки подлинности загрузчика. Когда пользователь включает PS5, процессор выполняет код BootROM, который с помощью этих ключей подтверждает, что загрузчик не был изменен.

Витік апаратних кодів ROM PlayStation 5 — джейлбрейк наближається, проблему неможливо виправити
Цепь доверия в игре на PlayStation 5 / The Cyber Sec Guru

Ключевая проблема для Sony заключается в том, что эти ROM-ключи невозможно изменить программно. Они физически «выжжены» в кремнии чипа, поэтому ни одно обновление системы не способно устранить риск. Единственный реальный способ аннулировать последствия утечки — использовать новые чипы в будущих ревизиях консоли, однако это не повлияет на десятки миллионов PS5, которые уже находятся у пользователей. На данный момент ежемесячно продают около 1,3 млн PlayStation 5.

Согласно опубликованной информации, ключи слили в открытый доступ 31 декабря 2025 года, после чего они быстро распространились по форумам и профильным ресурсам. В частности, полный набор BootROM-ключей уже доступен на PS5 Developer Wiki в виде hex-строк и keyseed-данных.

Для рядового геймера это не означает немедленного появления джейлбрейка. Sony имеет дополнительные уровни защиты, которые хакерам еще нужно обойти. В то же время теперь исследователи могут расшифровать и проанализировать официальный загрузчик, чтобы глубже понять процесс старта системы. Это может стать отправной точкой для запуска неподписанного кода, создания кастомной прошивки или даже альтернативной операционной системы.

Поскольку уязвимость имеет аппаратный характер, Sony не сможет заблокировать потенциальные эксплойты уровня ядра на уже выпущенных консолях, если таковые появятся. Теоретически компания могла бы объявить отзыв PS5 и заменить материнские платы, однако эксперты считают это маловероятным из-за чрезмерной стоимости и нежелания пользователей платить за ошибку, которая возникла не по их вине.

Это не первый серьезный инцидент безопасности в истории PlayStation. В свое время PlayStation 3 пострадала из-за ошибки в криптографии, что позволило устанавливать неофициальные программы и привело к пиратству и читам в онлайн-играх. Подобную ситуацию пережила и Nintendo Switch, когда уязвимость чипа Nvidia Tegra X1 позволила запускать Linux на портативной консоли.

На момент публикации Sony не прокомментировала утечку. Вероятно, компания сосредоточится на аппаратных изменениях в будущих версиях PS5, в то же время внимательно следя за развитием ситуации в сообществе моддеров.

Спецпроекты
Конфіденційність, промотарифи та інше. Як Bitomat робить крипту доступною через біткойн-банкомати
Замість viber-чатів – застосунок і CRM. Як ми запустили власні IT-рішення – досвід Європейського колегіуму

Источник: tomshardware, notebookcheck

Популярные новости

arrow left
arrow right
Слышали о видеокарте AMD BC250? На майнинговом монстре на базе PlayStation 5 запустили GTA 5 и Cyberpunk 2077
Sony запускает скидки до $100 на PS5 и PS5 Pro
ROG Xbox Ally получила дефолтные игровые профили — автоматически подбирают FPS и энергопотребление для 40 игр
СМИ: Sony создает собственную криптовалюту для оплаты подписок и игр PlayStation
В отличие от кроксов Xbox, в этих Nike есть настоящая игровая консоль
Steam Deck теперь может загружать игры с выключенным экраном
Microsoft добавила магазин и список желаний в приложения Xbox для iOS и Android
У игрока дважды взломали аккаунт PSN со сложным паролем и 2FA из-за старой транзакции
Sony добавила на PS5 сезонный анимированный фон и виджет со статисткой последних игр
Когда ждать PlayStation 6: Sony хочет продлить "жизненный цикл" PS5 на годы
PlayStation 5 продается в количестве 1,3 млн за месяц и не собирается останавливаться, — отчет Sony
Малоизвестная "семейная" консоль обошла Xbox в продажах на Черную пятницу
Новые PS5 получат систему охлаждения Liquid Metal "в духе" версии Pro
В интерфейсе PS5 нашли кнопку совместных покупок игр с ПК
Steam Deck 2 будет суперпроизводительной: "Даже 50% прироста мало"
Сохранение ретро-ПК: 10-летний эксперимент с Sega показал вред химического осветления пожелтевшего пластика
Геймер пообещал сыну PS5 и GTA 6 на релизе, если тот возьмет платину в Crash Bandicoot 4
"Ошибка, которую не прощают": ляп с консолью в пятом сезоне "Очень странных дел" разозлил фанатов ретро-гейминга
Valve сворачивает производство самого дешевого Steam Deck
Могила, похожая на Xbox: создателя God of War хейтят за неудачную шутку над смертью в семье геймера
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить