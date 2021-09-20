УВР: Перша воднева заправка в Україні з’явиться вже наступного року





На початку вересня Українська воднева рада сертифікувала перший у країні водневий автомобіль, наразі в Україні вже дві такі машини. В асоціації очікують, що перша воднева заправка з’явиться у країні наступного року.

Старт розбудови водневої інфраструктури є новим етапом розвитку автомобільної галузі та сфери альтернативної енергетики. Про це під час брифінгу розповів президент Української водневої ради Олександр Рєпкін.

“Сертифікувавши перші водневі автівки в Україні, ми фактично вирішили chicken-and-egg problem. Що було раніше — курка чи яйце? У нашому випадку цей логістичний парадокс звучить так: чому не будують водневі заправки? Тому що немає машин на водні. А чому немає машин? Тому що немає водневих заправок. Команда Української водневої ради розв’язала цю майже філософську проблему, коли на початку вересня сертифікувала перший у країні водневий автомобіль. Підґрунтя для подальшої розбудови інфраструктури для водневого транспорту в Україні було закладено”, — зазначив експерт.

Олександр Рєпкін розповів, що процес першої сертифікації був дещо складним. Але зараз документальна складова ввезення в Україну водневих авто значно прискорена.

“Наразі Українська воднева рада вже відпрацювала механізм документального оформлення водневих авто. Ми, як першопрохідці, витратили на це півтора місяця, але надалі весь процес займатиме лише три дні. До речі, до нас у Водневу раду звертаються підприємці, які спеціалізуються на створенні водневої інфраструктури та будують заправні станції по всьому світу. Вони вже готові створювати заправки для водневих авто і в Україні. Ми очікуємо, що перша воднева заправка з’явиться у країні наступного року”, — підкреслив президент Української водневої ради.

Японські Toyota Mirai, що було ввезено в Україну, працюють на водневому паливному елементі, який виробляє енергію для електродвигуна. Це технічне рішення надає можливість повністю відмовитися від двигуна внутрішнього згоряння.

Крім СО2, автомобілі на традиційному пальному викидають в атмосферу оксид азоту та оксид сірки, які мають вкрай негативний вплив на здоров’я людини та стан довкілля. На противагу бензину, водень не дає жодних шкідливих викидів і повертається в навколишнє середовище у вигляді води та тепла.

“Перевагою впровадження паливних елементів у транспортні засоби є високий, в порівнянні із двигуном внутрішнього згоряння, ККД. Наприклад, ККД сучасного автомобільного двигуна внутрішнього згоряння досягає 35%, а ККД водневого паливного елемента — 45% і більше. Ще один істотний плюс — дуже висока швидкість заправки водневих двигунів. Автомобілісту знадобиться не більше 5 хвилин заправки, якої вистачить на поїздку довжиною 500 км. Показники корелюються з аналогічними показниками авто на викопному паливі — бензині або газі”, — пояснив Олександр Рєпкін.

Експерт зауважив, що очищення від вуглецевого сліду транспортного сектору є важливою частиною “зелених” змін в економіці Європи. Адже зараз майже чверть глобальних викидів парникових газів припадає саме на транспорт. Тож для країн ЄС відповідь на запитання “Використовувати чи ні альтернативні джерела енергії та зелений водень?” є не тільки однозначною, але й принциповою.

“Хотів би наголосити й на іншій, вкрай важливій саме для нашої країни причині розвивати водневий транспорт. Це можливість досягти енергетичної незалежності та уникнути диктату цін на викопне паливо з боку країн-експортерів нафти та бензину, до яких в нашому випадку, нагадаю, належить і РФ, і Білорусь”, — резюмував Олександр Рєпкін.

В асоціації також зазначили, що на сьогодні альтернативна енергетика, зокрема виробництво і використання водню як енергоносія, є світовим та європейським трендом. Україна має всі необхідні передумови для стрімкого розвитку водневих технологій.

Джерело: УВР