



Асоціація «Українська воднева рада» оголосила, що в нашій країні було офіційно сертифіковано та зареєстровано перше водневе авто. Офіційні українські номери зеленого «електромобільного» кольору отримав японський водневий седан Toyota Mirai.

За словами президента енергетичної асоціації «Українська воднева рада» Олександра Рєпкіна, скоро водневі машини стануть такою ж буденністю, як і електрокари. Адже водень — екологічний вид палива для авто, поїздів та літаків, який не призводить до шкідливих викидів, що пришвидшують процес глобального потепління.

У планах на найближчі роки — розбудова інфраструктури для водневого транспорту. Серед перших кроків — сертифікація ще одного авто та створення першої водневої заправки в Україні. Поки ж автомобіль будуть заправляти в сусідній Польщі.

«Привезти машину сюди транзитом — не означає залишити її в Україні. Наше ж авто буде їздити українськими дорогами, і тому вже пройшло відповідну сертифікацію та отримало українські номери. Процес був складним, і наважиться на нього не кожен, оскільки це особисті інвестиції, а ризик не пройти сертифікацію великий. У нас пішло на це півтора місяця — машину потрібно було правильно класифікувати, аби вона відповідала чинним стандартам безпеки. Але складно було лише через те, що це перша сертифікація. Тепер же у всіх, хто забажає розмитнити водневу машину, на все піде лише три дні» — прокоментував Олександр Рєпкін.

Він також нагадав, що одна з передових країн у сфері водневої енергетики — Японія, котра навіть цьогорічні Олімпійські ігри зробила максимально екологічними завдяки водню. Тож не дивно, що перша українська воднева машина — японського виробництва. Глобальна ціль Української водневої ради та усіх, хто працює над водневою стратегією, — зробити Україну головним експортером водню для країн ЄС завдяки хорошому потенціалу відновлюваних джерел енергії.

Зазначимо, що Мінінфраструктури вже почало створювати умови для розвитку водневого електротранспорту, а також його виробництва в Україні. А нещодавно японський водневий седан Toyota Mirai встановив світовий рекорд пробігу на одній заправці для серійних водневих автомобілів, подолавши більше 1000 км.

Джерело: «Українська воднева рада»