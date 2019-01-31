В 2018 году в Украине было установлено 4500 домашних солнечных станций, общее количество частных СЭС достигло 7500 штук (160 МВт)

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Госэнергоэффективности Украины сообщило, что по состоянию на конец 2018 года около 7,5 тыс. украинских семей установили солнечные электростанции (СЭС) общей мощностью почти 160 МВт. Сумма инвестиций в такие СЭС составила порядка 151 млн евро.

Более половины всех СЭС, а именно практически 4500, было установлено в 2018 году. Это более чем в 2 раза больше, чем в 2017 году (1901 штук).

Активнее всего солнечные электростанции устанавливали в домохозяйствах следующих областей Украины:

Днепропетровская (882 штуки); Киевская (838 штук); Тернопольская (664 штуки); Ивано-Франковская (484 штуки); Кировоградская (469 штук).

По мнению председателя Госэнергоэффективности Сергея Савчука, такой стремительный спрос на солнечные панели указывает на эффективность принятного в 2015 году Закона № 514-VIII «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения конкурентных условий производства электроэнергии из альтернативных источников энергии».

Именно благодаря этому закону, украинцы могут устанавливать СЭС мощностью до 30 кВт и реализовывать избыток электроэнергии по «зеленому» тарифу. В результате домохозяйства экономят на счетах за электроэнергию, открывается рынок использования солнечных панелей и появляются возможности для создания заводов по производству такого оборудования.

Кроме того, как пояснил Сергей Савчук, в новом законопроекте от 05.12.2018 № 8449-д, который в данный момент готовится ко второму чтению в парламенте, предусматривается возможность для домохозяйств устанавливать СЭС мощностью до 50 кВт.

Напомним, что в соответствии с Энергетической стратегией к 2035 году Украина должна получать не менее 25% энергии из возобновляемых источников.

Источник: Госэнергоэффективности Украины