В 2018 году в Украине было установлено 4500 домашних солнечных станций, общее количество частных СЭС достигло 7500 штук (160 МВт)
Госэнергоэффективности Украины сообщило, что по состоянию на конец 2018 года около 7,5 тыс. украинских семей установили солнечные электростанции (СЭС) общей мощностью почти 160 МВт. Сумма инвестиций в такие СЭС составила порядка 151 млн евро.
Более половины всех СЭС, а именно практически 4500, было установлено в 2018 году. Это более чем в 2 раза больше, чем в 2017 году (1901 штук).
Активнее всего солнечные электростанции устанавливали в домохозяйствах следующих областей Украины:
- Днепропетровская (882 штуки);
- Киевская (838 штук);
- Тернопольская (664 штуки);
- Ивано-Франковская (484 штуки);
- Кировоградская (469 штук).
По мнению председателя Госэнергоэффективности Сергея Савчука, такой стремительный спрос на солнечные панели указывает на эффективность принятного в 2015 году Закона № 514-VIII «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения конкурентных условий производства электроэнергии из альтернативных источников энергии».
Именно благодаря этому закону, украинцы могут устанавливать СЭС мощностью до 30 кВт и реализовывать избыток электроэнергии по «зеленому» тарифу. В результате домохозяйства экономят на счетах за электроэнергию, открывается рынок использования солнечных панелей и появляются возможности для создания заводов по производству такого оборудования.
Кроме того, как пояснил Сергей Савчук, в новом законопроекте от 05.12.2018 № 8449-д, который в данный момент готовится ко второму чтению в парламенте, предусматривается возможность для домохозяйств устанавливать СЭС мощностью до 50 кВт.
Напомним, что в соответствии с Энергетической стратегией к 2035 году Украина должна получать не менее 25% энергии из возобновляемых источников.
Источник: Госэнергоэффективности Украины