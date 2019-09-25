В аэропорту «Борисполь» обустроили 32 парковочных места с зарядками для электромобилей (оплата за стоянку и зарядку будет взыматься раздельно)

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В аэропорту «Борисполь» в ближайшие два месяца появятся 32 парковочных места, которые будут оснащены зарядками для электромобилей, сообщил коммерческий директор предприятия Георгий Зубко.

По его словам, 30 мест будут размещены на втором этаже многоуровневого паркинга напротив терминала D, еще два — около действующего отеля, который находится между терминалами D и B. Первые станции подзарядки уже смонтированы, но пока еще не введены в эксплуатацию.

«Большая просьба к автомобилистам, которые пока не отказались от автомобилей на бензине: давайте уважать друг друга. Владельцы электромобилей идут на некоторые неудобства ради окружающей среды. Самое меньшее, что можно сделать в ответ — не занимать паркоместа, выделенные для них», — отметил Зубко.

В пресс-службе аэропорта «Борисполь» уточнили, что на стоянку на местах с зарядками действует стандартный тариф. Для второго этажа многоуровневого паркинга он составляет 30 грн в час и 300 грн в сутки.

При этом плата за использование зарядки будет взиматься отдельно частным оператором, который выполнит монтаж оборудования и будет оказывать услугу. Название компании и расценки на зарядку в аэропорту обещают объявить позже.

Источник: avianews.com