В Android 14 QPR3 удалось включить улучшенный встроенныйнастольный режим

Android обычно отстает от macOS и Windows, когда дело доходит до настольных компьютеров. Операционная система не имеет некоторых функций и соответствующего интерфейса, чтобы удовлетворить требования десктопного пользователя. Это может измениться в будущем Android 15, улучшенные возможности удалось включить в Android 14 QPR3.

Google впервые добавил режим рабочего стола в выпуске Android 10 2019 года, но реализация была довольно примитивной. Режим не предназначался для обычных пользователей, а скорее для разработчиков, чтобы проверить, как их приложения ведут себя в сценариях с несколькими дисплеями. Однако после выпуска первого ежеквартального обновления Android 13 в конце 2022 года Google работает над обновлением режима рабочего стола ОС. Одним из направлений, на совершенствовании которых Google сосредоточился, является управление окнами.

Сейчас Android поддерживает отображение двух приложений Android рядом благодаря режиму разделенного экрана, представленному в Android 7.0. Однако настольные операционные системы могут легко работать с большим количеством приложений. Google медленно решал эти проблемы в последних выпусках Android, хотя он скрывал свою работу за несколькими флажками, чтобы пользователи не могли играть с новым режимом рабочего стола, пока он не будет полностью готов. Однако Мишалу Рахману из Android Authority удалось включить в Android 14 QPR3 Beta 2.1 новый режим рабочего стола Android, чтобы увидеть, как развивалась система окон.

Как можно видеть на видео, в верхней части каждой полноэкранной программы есть небольшой маркер, который можно нажать, чтобы появилось небольшое меню. В нем есть название и значок приложения, а также три кнопки для открытия окна в полноэкранном режиме, в режиме разделенного экрана или в режиме произвольной формы. В произвольном режиме окно получает строку заголовка, которая показывает название и значок программы, меню для открытия меню для изменения режима окон, кнопку развертывания и кнопку закрытия. Окно можно свободно перемещать и изменять размер на экране. Изменение размера окна временно скрывает содержимое приложения, чтобы легче было видеть окно при изменении его размера. Окна можно перетащить к левому или правому краю, чтобы привязать их к этой половине экрана. Когда приложение развернется на весь экран.

Хотя эти изменения в значительной степени способствуют тому, чтобы Android стала лучшей платформой для настольных компьютеров, создателям ОС еще предстоит многое сделать, чтобы соответствовать настольным операционным системам. Например, Android до сих пор не имеет надежного лаунчера для запуска рабочего стола, не поддерживает комбинации клавиш, используемые для управления окнами, и все еще есть много приложений, которые не поддерживают продвинутую работу с окнами. Сейчас лучший режим десктопа можно получить только с оболочками Samsung Dex или Motorola Ready For, оба варианта уже предлагают много функций, которые Google еще не внедрил.