В Беларуси представили первый местный электробус МАЗ 303Е10 с батареями на 285 кВтч и запасом хода 300 км [видео]

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Соседняя Беларусь продолжает активно работать над электрификацией личного и общественного транспорта. И после новостей об электрическом родстере-конкуренте Tesla и целом семействе электромобилей (легковой, минивэн, грузовой) на основе местных комплектующих в стране представили первый низкопольный электробус МАЗ 303Е10 от Минского автозавода.

В движение электробус приводится немецким электродвигателем ZF CeTrax мощностью 300 кВт. Новинка укомплектована аккумуляторными батареями высокой емкости (285 кВтч, 412 Ач / 690 В), которые позволяют получить от полного заряда запас хода порядка 300 км.

Батареи заряжаются от автономного трансформатора в 380 вольт или на специально оборудованных станциях с разъемом CCS2 Combo, при максимальном поддерживаемом токе на это требуется до 4 часов.

МАЗ 303Е10 стал первым белорусским низкопольным электробусом, при этом внешне он обыгрывает силуэт зубра – такое ощущение создает «колоритная горбинка» на крыше. Панорамного остекления стало больше на треть. Каркас изготовлен из труб стойкой к коррозии стали со спецпрофилем для большей несущей способности. Панели из алюминия и пластика позволят избежать серьезного ремонта в случае аварии.

«Для МАЗа наступил исторический момент – выход в перспективный сегмент электробусов. Новая модель объединила в себе преимущества автобуса и троллейбуса. Причем создана она на базе автобуса третьего поколения МАЗ 303, но с максимальной унификацией по узлам, агрегатам, элементам облицовки и электронным системам. Электробус получился не только продвинутым, но и экономичным, что делает его оптимальным выбором для городов», – прокомментировали специалисты ОАО «МАЗ».

Габариты электробуса адаптировали под городскую среду, его длина составляет 12,43 м, ширина – 2,55 м, а высота – 3,3 м. В салоне размещается более 70 пассажиров, из них 30 – на сиденьях. Еще 14 мест предусмотрено в безбарьерной зоне. Салон Оснащен выдвижной аппарелью для людей на инвалидных колясках. Все ряды сидений оснащены USB-портами, чтобы пассажиры могли зарядить в пути смартфоны и планшеты. В электробусе реализовано электрическое отопление, при этом кондиционер работает как на обогрев, так и на охлаждение.

Водительское место оборудовано цифровой панелью приборов, на которую выведены все необходимые данные с датчиков дождя, света, систем безопасности ECAS и EBS. Все конструкции по максимуму унифицировали с автобусами, это касается передней оси с независимой подвеской, ведущего моста, других агрегатов и узлов. Благодаря этому перевозчики смогут одновременно обслуживать электробусы и дизельные автобусы.

Напомним, что в начале года в Беларуси официально решили стимулировать использование электромобилей, отменив НДС и плату за парковку, а также упростив строительство зарядных станций.

Источник: МАЗ