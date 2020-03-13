В Беларуси официально решили стимулировать использование электромобилей, отменив НДС и плату за парковку, а также упростив строительство зарядных станций





Всего два дня назад мы рассказали о том, что в Беларуси рассматривают возможность начать собирать китайский электромобиль Geely Geometry A. Вероятность осуществления данного проекта существенно возросла, так как президент этой страны подписал указ о стимулировании использования электромобилей и создания соответствующей зарядной и сервисной инфраструктуры, который предусматривает разнообразные льготы.

В частности, владельцы электромобилей освобождаются от уплаты пошлины за выдачу разрешения на допуск к участию в дорожном движении. Физическим лицам не придется уплачивать НДС при ввозе в Беларусь электромобилей для личного пользования. При этом у них будет возможность вернуть уплаченную при приобретении электромобиля сумму НДС в пределах 500 базовых величин. Кроме того, владельцы электротранспорта освобождаются до 1 января 2026 года от платы за парковку в специально оборудованных местах на коммунальных автомобильных парковках.

Производители электромобилей и электрозарядных станций, а также эксплуатирующие их организации получили право применять повышенный инвестиционный вычет в порядке, установленном Налоговым кодексом. Освобождены от НДС зарядные станции в случае их использования в Беларуси.

Производственному объединению «Белоруснефть» без проведения аукциона будут предоставлены в аренду земельные участки для строительства и обслуживания электрозарядных комплексов. При этом затраты на строительство зарядных станций могут безвозмездно передаваться на баланс юридического лица, на учете которого находятся эти объекты, и включаться заказчиком (застройщиком) в состав внереализационных расходов. При получении согласия землепользователя земельные участки для установки зарядных станций будут предоставляться без их изъятия из земель общего пользования.

Напомним, что еще в 2017 году в Беларуси представили первый белорусский электромобиль на базе китайского седана Geely SC7. Тогда же президент страны протестировал Tesla Model S и поручил разработчикам первого белорусского электромобиля равняться на его уровень. В 2018 году в Беларуси стартовала сборка китайских электромобилей Zotye E200EV с запасом хода 220 км, а в прошлом году ученые Беларуси разработали сразу три электромобиля собственной конструкции.

Источник: Пресс-служба Президента Беларуси