Белорусские ученые разработали электрический родстер, который «сможет посоревноваться с Tesla» и представили его президенту страны [видео]

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Два года назад президент Беларуси протестировал Tesla Model S и поручил разработчикам первого белорусского электромобиля равняться на его уровень. Представители Национальной академии наук поняли его слова буквально и разработали «электрический родстер, который сможет посоревноваться с Tesla».

Новинку вместе с другими образцами белорусского электромобилестроения продемонстрировали Александру Лукашенко во время посещения республиканского полигона для испытаний мобильных машин Объединенного института машиностроения Национальной академии наук.

Экспериментальный образец белорусского родстера представляет собой двухместный электромобиль-кабриолет класса М1. По словам создателей, он легкий и маневренный, а также обладает улучшенными динамическими характеристиками. Электрический спорткар способен развивать скорость до 170 км/ч и преодолевать расстояние в 270 км без подзарядки. Корпус для модели пока не готов, он был представлен только в качестве макета. С другой стороны, эта особенность позволяет более детально рассмотреть платформу новинки, собранную на местной элементной базе.

Для сравнения, представленный в конце 2017 года электрогиперкар Tesla Roadster получил время разгона до 100 км/ч на отметке 1,9 сек, максимальную скорость 400 км/ч, аккумуляторную батарею на 200 кВтч, запас хода не менее 1000 км и ценник от $200 тыс.

Помимо родстера ученые показали еще несколько перспективных электрических разработок различного предназначения, включая электробусы, коммунальную технику, комбайн для заливки льда, электровелосипеды, электроскутеры, электросамокаты, летающие беспилотники (дроны и вертолеты) и т.п. Развитие электрического транспорта ведется не только в направлении легковых электромобилей, но и в сегментах минивэнов и грузопассажирских моделей.

Помимо этого были представлены разработки в сфере аккумуляторных батарей и ячеек, а также зарядных станций различного назначения — от мощных стационарных до компактных вариантов для использования в личных гаражах. На базе Академии наук Беларуси были созданы участки сборки компонентов электромобилей и батарей для них, а также разработки и создания новейших образцов литийионных, графеновых и гибридных ячеек и т.д.

Напомним, что недавно в Беларуси официально решили стимулировать использование электромобилей, отменив НДС и плату за парковку, а также упростив строительство зарядных станций.

Источник: Президент Республики Беларусь, Белта