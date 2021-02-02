В Беларуси разработали «каркасно-панельный» электрический пикап Academiс electro с мощностью 80 кВт и запасом хода до 150 км





Соседняя Беларусь уже несколько лет занимается разработкой собственных электромобилей (и даже собирается отказаться от машин с ДВС раньше европейских стран), но только сейчас наконец продемонстрировала один из подобных образцов под названием Academiс electro.

Электромобиль в формфакторе микро-пикап (3720x1690x1600 мм) был разработан Объединенным институтом машиностроения Национальной академии наук Беларуси. Макетный образец Academiс electro построен по каркасно-панельной технологии — в его основе лежит пространственный каркас, сваренный из металлических профилей. Кузовные панели отформованы из пластика, кокон кабины тоже сделан из пластика, но для усиления конструкции его вклеили в каркас.

Грузовой отсек имеет объем около 650 литров, задний борт не откидывается, а открывается справа налево. Внутренняя поверхность кузова покрыта специальной износостойкой краской. Грузоподъемность пикапа составляет порядка 350 кг, при этом предусмотрена возможность установки прицепного устройства.

Технические характеристики серийного электромобиля будут зависеть от пожеланий заказчика. На первом образце Academiс electro установлен электродвигатель номинальной мощностью 58/80 кВт. Расчетная максимальная скорость — до 110 км/ч, но в опытном образце ее ограничили до 50 км/ч. Батарея на 20 кВтч позволяет проехать от одного заряда до 150 км. Доступ к батарее осуществляется через люк в полу грузового отсека. Заряжается Academic от трехфазной розетки примерно за 2 часа, но в перспективе он будет способен подключаться и через разъем CHAdeMO для быстрой зарядки.

Проектировали Academiс electro с расчетом на сертификацию для дорог общего пользования, поэтому при изготовлении широко применялись компоненты от серийных автомобилей. К примеру, селектор выбора режимов движения взяли от Nissan Leaf, руль, часть передней панели и ручки дверей — от Geely; зеркала и кресла — от Lada, а светотехнику — от Hella. При заинтересованности заказчиков создатели Academiс electro готовы запустить мелкосерийное производство, но даже ориентировочная стоимость пока не озвучивается.

Напомним, что ранее белорусские ученые разработали электрический родстер, который по их словам «сможет посоревноваться с Tesla».

Источник: Auto.tut.by