В бета-версии браузера Opera для Android появился криптовалютный кошелек

В начале этого года разработчики Opera встроили в браузер функцию блокировки средств добычи криптовалюты, встраиваемых в посещаемые пользователями сайты. Теперь же они решили сделать шаг навстречу криптовалютному рынку, который сейчас переживает далеко не самые лучшие времена.

В мобильной Opera для ОС Android появился криптовалютный кошелек. Пока что он доступен только в бета-версии браузера, а единственной поддерживаемой валютой является Ethereum (или, как все привыкли, «эфир»). Правда, в дальнейшем список поддерживаемых криптовалют обещают расширить.

Примечательно, что Opera добавила кошелек только сейчас, а не, скажем, в конце прошлого года, когда наблюдался криптовалютный бум. Наверняка тогда эта функция могла бы заинтересовать гораздо больше пользователей.

Функциональность позволяет импортировать существующий кошелек или создать новый. После этого можно полноценно пользоваться кошельком – переводить и получать средства, а также рассчитываться за товары и услуги на всех сайтах и сервисах, принимающих к оплате криптовалюту.

В кошельке также можно хранить токены (сейчас поддерживаются стандарты токенов ERC-20 и ERC-721) и игровые предметы на основе криптовалютных протоколов, например, тех же криптокотят, которые скоро силами HTC выйдут на Android. Не исключено, что именно то, что Ethereum – вторая по рыночной капитализации криптовалюта после Bitcon – широко используется в приложениях и играх, и привлекло разработчиков Opera.

Источник: Opera и The Verge