В браузере Opera 50 появился встроенный блокировщик скриптов-майнеров криптовалют

В последние месяцы на различных сайтах начали появляться скрипты для скрытого майнинга криптовалют посетителями.

Когда пользователь заходит на страницу такого сайта, скрипт начинает использовать вычислительные ресурсы процессора на полную мощность. При этом владелец сайта (или злоумышленник, взломавший сайт) получает криптовалюту, а посетитель – увеличенные счета за электроэнергию, падение производительности и сокращённое время работы ноутбука. Несмотря на тот факт, что такой майнинг нельзя назвать эффективным, при большом количестве посетителей он всё же позволяет получать неплохой доход.

Разработчики браузеров решили помочь пользователям и оградить их от такого майнинга в пользу посторонних лиц. Так, в новой версии браузера Opera 50 интегрирован встроенный блокировщик таких скриптов для скрытого майнинга. Для других браузеров, например, Chrome и Firefox существуют дополнения, блокирующие работу скриптов-майнеров. Но в случае Opera впервые разработчик пользующегося широкой популярностью браузера встроил подобную защиту прямо в свою программу по умолчанию. Следует ожидать, что в скором времени аналогичные функции появятся и в других браузерах.

Источник: Engadget