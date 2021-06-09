В браузере Vivaldi появились встроенные почтовый клиент, календарь, RSS-ридер и переводчик

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Разработчики браузера Vivaldi выпустили новую версию 4.0, которая получила ряд новых функций. Так, в браузере появился встроенный почтовый клиент Vivaldi Mail, призванный обеспечить более приватную альтернативу веб-приложениям крупных компаний.

Встроенный почтовый клиент поддерживает протоколы IMAP и POP, что позволяет подключаться к большинству почтовых сервисов. Получаемые сообщения можно открывать в новых вкладках и переключаться между ними. Также предусмотрена функция поиска. Почтовый клиент доступен только в настольной версии браузера.

Кроме того, в браузере Vivaldi 4.0 появились встроенные календарь и RSS-ридер. В дополнение к традиционным для таких сервисов задачам в случае Vivaldi предлагаются и дополнительные возможности. Например, клиент для чтения RSS также поддерживает YouTube-каналы. Таким образом, подписчики будут оставаться в курсе о выходе новых видео любимых авторов, даже если уведомление на самом YouTube затеряется в потоке других уведомлений. Также RSS-клиент поддерживает подкасты.

Ещё одним новшеством браузера стала встроенная функция перевода. Vivaldi может переводить целые веб-страница (в том числе автоматически) на 50 языках. В дальнейшем компания намерена увеличить количество поддерживаемых языков до 109. Функция перевода доступна в настольной версии браузера и в Vivaldi для Android.

Для тех пользователей, которым могут не потребоваться новые функции, доступны три варианта компоновки Vivaldi – от простого браузера до полного набора дополнительных возможностей.

Источник: The Verge