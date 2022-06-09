В браузере Vivaldi появился встроенный почтовый клиент, в который интегрированы календарь и ленты новостей

Разработчики браузера Vivaldi подготовили встроенный в браузер почтовый клиент Mail 1.0. Он позиционируется в качестве универсального решения, которое позволяет объединить в одном месте работу с электронной почтой, календарём и лентами новостных рассылок.

В Mail 1.0 интегрированы Vivaldi Calendar и Feed Reader. При этом клиент позволяет подключать несколько учётных записей электронной почты, включая Google, и существующие сервисы календарей. В результате пользователи должны иметь возможность упорядочивать свою электронную почту, а также управлять расписаниями, списками дел, лентами новостей, не выходя из браузера.

Новый почтовый клиент Vivaldi похож на Gmail и Microsoft Outlook. В нём доступен поиск по сообщениям, которые, в свою очередь, организованы в несколько папок или представлений. Вместе с тем Vivaldi также предлагает несколько более уникальных способов индивидуальной настройки и управления электронной почтой, календарями и лентами.

Каждое представление имеет панель поиска и кнопки-переключатели, которые могут отображать списки рассылки, каналы, корзину и многое другое. Они включены по умолчанию, но при необходимости пользователи могут отключить их. Также электронная почта, календари, каналы и другие элементы доступны в виде боковой панели, которую можно быстро проверить во время серфинга, не покидая текущей страницы. И ещё, не покидая страницу, можно быстро добавить событие в календарь.

Новый почтовый клиент Mail 1.0 доступен для платформ Mac, Windows и Linux как часть последней версии браузера Vivaldi. Загрузить его можно на сайте проекта.

Источник: The Verge