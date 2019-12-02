В «Черную пятницу» через сеть торговых терминалов ПриватБанка было куплено 4,5 млн покупок на сумму 1,3 млрд грн (это в 10 раз больше типичного дня и на 37% больше прошлогодней акции)





Представители крупнейшего в Украине банка «Приватбанк» поделились информацией об активности покупателей в период распродаж «Черная пятница».

Итак, по итогам только одного дня (29 ноября 2019 года) через сеть торговых терминалов ПриватБанка было оплачено 4,5 млн (4,434,153) покупок на сумму 1,3 млрд грн (1,298,161,010). Как сообщили в банке, объем оплаченных карточками покупок «Черной пятницы» в 2019 году стал рекордным за последние годы, превысив среднесуточный показатель в 10 раз и результаты прошлого года на 37%.

Рекордным этот день стал и по количеству покупок в рассрочку — всего за сутки с помощью «Оплаты частями» и «Мгновенной рассрочки» украинцы купили товаров на 148 млн грн, что превышает прошлогодние показатели на 29,4%. Большая часть рассрочек на сумму 93,5 млн грн была оформлена в оффлайн магазинах, тогда как в сети интернет клиенты банка купили в кредит товаров на 55,3 млн грн.

Напомним, что три недели назад распродажа «11.11» на AliExpress обрушила процессинг «ПриватБанка», причем за последние три месяца это уже второй крупный сбой в работе банка — в начале сентября процессинг обрушился из-за «затора» выплат в начале месяца.

P.S. Своими результатами по «Черной пятнице» поделился и monobank, сравнив обычный уикэнд с акционным. Итак, на выходных 21-24.11 пользователями проекта было оформлено 9459 рассрочек на сумму 36,1 млн грн и 3636 беспроцентных рассрочек «Покупка частями» на сумму 16,4 млн грн. Неделю спустя в «черный уикэнд» количество рассрочек выросло до 15054 шт и 66,6 млн грн, а «Покупок частями» — до 13552 шт и 68,4 млн грн.

Источник: Приватбанк