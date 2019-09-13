В «ПриватБанке» произошёл масштабный сбой: не работают терминалы и мобильное приложение «Приват24»





Вечером в пятницу 13 сентября возникли проблемы в работе крупнейшего украинского банка «ПриватБанк». В частности, наблюдались проблемы в работе терминалов «ПриватБанка» в супермаркетах и ​​точках розничной торговли, а также фиксировался сбой в работе приложения «Приват24».

В пресс-службе банка подтвердили, что в работе возник технический сбой, но его уже устранили. Однако проблемы с оплатой в терминалах всё ещё могут возникать в связи с тем, что во время сбоя накопилась очередь из запросов. По состоянию на 20:00 в банке заявили, что через полчаса или час терминалы и «Приват24» начнут работать без перебоев. Однако, на момент подготовки материала (20:30 по Киевскому времени) всё ещё наблюдаются проблемы в работе приложения «Приват24».

Отметим, последние дни были богаты на новости о «ПриватБанке». 12 сентября банк представил обновленное приложение «Приват24», которое получило обновлённый дизайн и новые функции. Тогда же анонсировали запуск технологии, которая позволит осуществлять оплату в розничных сетях с помощью технологии распознавания лица пользователя.

Источник: hromadske