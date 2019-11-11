Распродажа «11.11» на AliExpress обрушила процессинг «ПриватБанка»

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Утром 11 ноября начались проблемы в работе крупнейшего украинского банка «ПриватБанк». В комментариях к утренним новостям на нашем сайте, многие пользователи жаловались на невозможность оплатить покупку через онлайн-систему Приват24. Но в соцсетях есть немало сообщений о сбоях не только в работе мобильного приложения и веб-версии сайта, но и терминалов самообслуживания и банкоматов.

В службе поддержке банка в ответ на обращения пользователей сначала обещали починить все до обеда, но затем указывали более позднее время. Сейчас же в банке официально признали проблемы в работе системы обработки платежей. На сей раз процессинг «ПриватБанка» лег из-за… распродажи 11.11 в Китае, а в особенности из-за скидок на сайте AliExpress.

«Сегодня было зафиксировано очень большое количество платежей в связи с Днем холостяков, который устраивает Aliexpress», — сообщили в «ПриватБанке» на запрос источника.

В банке отмечают, что в течение часа банк обслуживал до 70 000 платежей, что значительно превышает нормальные объемы работы. Из-за этого сформировалась очередь платежей, но по состоянию на 14 часов проблем в работе банка быть не должно.

Остается отметить, что за последние два месяца это уже второй крупный сбой в работе «ПриватБанка» — в начале сентября процессинг обрушился из-за образовавшегося «затора из транзакций», обусловлено разного рода выплатами.

Источник: hromadske.ua