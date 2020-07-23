В четвертом квартале в Украину начнут поставлять обновленный электрокроссовер Jaguar I-Pace с ускоренной зарядкой и новой инфотейнмент-системой Pivi Pro





Спустя два года после дебюта британский автопроизводитель объявил о выходе обновленной версии электрокроссовера Jaguar I-Pace, которая получила ряд улучшений, включая ускоренную зарядку и переработанную информационно-развлекательную систему Pivi Pro. В Украине в официальных дилерских центрах усовершенствованный Jaguar I-Pace появится в 4 квартале 2020 года, стоимость электромобиля 2021 модельного года для украинского рынка будет сообщена дополнительно.

Новая версия I-Pace оснащена встроенным зарядным устройством мощностью 11 кВт, что позволяет зарядить авто в ускоренном темпе от трехфазных источников электроэнергии. Подключаться можно к настенной домашней зарядной станции мощностью 11 кВт, что даст 53 км запаса хода после подзарядки в течение часа (WLTP). Чтобы зарядить аккумулятор от 0 до 100% понадобится 8,6 часа, что является типичной ситуацией при подзарядке ночью в домашних условиях.

Однофазные источники тока и использование настенных домашних зарядных станций мощностью 7 кВт обеспечивают до 35 км запаса хода после зарядки в течение часа. Полный заряд при таких условиях возможен после 12,75 часов зарядки. Заряжаясь от скоростного зарядного устройства мощностью 50 кВт, за 15 минут авто получит запас хода до 63 км. За эти же 15 минут зарядное устройство мощностью 100 кВт предоставит запас хода до 127 км.

Новинка — это первый Jaguar с новой информационно-развлекательной системой Pivi Pro. Виртуальная цифровая панель приборов с экраном 12,3-дюйма, 10-дюймовый верхний и 5-дюймовый нижний сенсорные экраны, а также многофункциональные сенсорные поворотные переключатели сочетаются с графикой, вдохновленной смартфонными интерфейсами.

Новая структура меню в стиле минимализм облегчает навигацию по системе, а ежедневно востребованные настройки и функции доступны в один клик на главном экране. Обновленная система вдвое сокращает этапы, которые водитель проходил для установления пункта назначения. Карта масштабируется и перемещается кончиками пальцев, как в смартфоне. Pivi Pro помогает проложить оптимальный маршрут благодаря алгоритмам самосовершенствования, навигация оптимизирует маршрут и может остановить голосовые указания, когда водитель путешествует знакомой дорогой. Система автоматически добавляет зарядные станции к выбранному маршруту, при этом она информирует о предполагаемом уровне заряда по прибытии в каждую точку маршрута. Карты постоянно актуализируются с помощью беспроводных обновлений (SOTA).

Новая 3D-камера кругового обзора обеспечивает обзор на 360° и отображает потенциальную опасность на центральном сенсорном экране. В салоне зеркало заднего вида ClearSight усиливает видимость: водитель видит дорогу сзади даже с тремя пассажирами на заднем сиденье или загруженным под потолок 656-литровым багажником. ClearSight использует заднюю камеру с широкоугольным объективом, подключенную к экрану в зеркале без рамки. Через переключатель зеркала водитель меняет обзор со стандартного зеркала на трансляцию с камеры. Интегрированная в модуль антенны на крыше, камера работает в условиях слабого внешнего освещения, а защитный козырек и гидрофобное покрытие отталкивают воду и оберегают объектив камеры от загрязнений.

Дополнением к новой отделке решетки радиатора цвета Atlas Grey стал новый опциональный пакет внешней отделки Bright, доступный для всех моделей в линейке I-Pace. Пакет Bright подчеркивает дизайн новинки благодаря решетке радиатора цвета Noble Chrome, крышкам зеркал заднего вида в цвете Atlas Grey, обрамлению окон оттенка Satin Chrome и заднему выпускному отверстию цвета Atlas Grey. Обновленная палитра цветов электрокроссовера представлена цветами Caldera Red, Portofino Blue и Eiger Grey.

Напомним, что в 2019 году Jaguar I-Pace стал абсолютным лидером по регистрациям новых электромобилей в Украине — за прошлый год у нас в стране было зарегистрировано 148 автомобилей этой модели, что составляет 22% доли рынка всех новых зарегистрированных электромобилей в стране.

Источник: Winner