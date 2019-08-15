В Chrome OS появилась поддержка виртуальных рабочих столов





Последняя версия операционной системы Chrome OS 76 получила несколько новых функций и возможностей. И одной из самой существенных среди них можно назвать добавление виртуальных рабочих столов. Пользователи смогут переключаться между четырьмя различными рабочими столами, каждый из которых обладает собственным расположением элементов.

Когда пользователь делает жест вверх, чтобы просмотреть все окна в режиме обзора, он увидит новую кнопку в правом верхнем углу с надписью New Desk, которая создаст новое рабочее пространство, куда можно перетаскивать окна. Затем можно использовать движение четырьмя пальцами для переключения между ними.

Google также запустила новое веб-приложение, которое отображает новейшие функции, доступные в Chrome OS. Среди прочих новых функций упоминаются «автоматические клики», которые позволяют активировать щелчок мыши при наведении указателя на конкретный объект. Также добавлены улучшенные элементы управления мультимедиа, которые лучше справляются с управлением звуком внутри вкладок. А в системно меню можно найти обзор всех вкладок, которые издают звук. Наконец, компания также улучшила управление учётными записями Google для Chrome OS.

Есть несколько других изменений, которые Google не упоминает. Например, теперь можно отправить URL-адрес из Chrome OS на смартфон пользователя. Google также окончательно прекращает поддержку Flash. Кроме того, теперь пользователям будет проще увидеть, когда страницу можно установить в качестве прогрессивного веб-приложения.

Источник: The Verge