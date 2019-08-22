В «Цитрусе» произошли очередные кадровые перестановки: ушел СЕО и сменился маркетинг-директор





В руководстве украинской розничной сети магазинов цифровой техники и электроники «Цитрус» произошли очередные кадровые перестановки: Вадим Танченко оставил должность генерального директора, а руководство компанией принял ее совладелец Дмитрий Зинченко. Об этом сообщает rau.ua, ссылаясь на источник внутри компании и участников рынка.

Вадим Танченко был назначен на должность CEO «Цитрус» в августе 2018 года. До этого он проработал в компании шесть лет на разных должностях: был территориальным управляющим Харьковского региона, затем – директором Киевского региона и операционным директором. На посту СЕО он сменил Александра Погорелова, который ушел из «Цитруса», не проработав и четырех месяцев. До него должность СЕО занимал Виталий Кузнецов, также возглавлявший компанию непродолжительный период времени – всего семь месяцев.

Одновременно с Танченко компанию покинул Станислав Андреев, занимавший должность маркетинг-директора. На эту должность уже назначили нового человека — Андрея Минеева. Что любопытно, это уже не первая каденция топ-менеджера в сети «Цитрус». С октября 2016 года по август 2017-го он руководил компанией на посту СЕО. За время работы в ритейле топ-менеджер также занимал различные руководящие должности в сетях магазинов О’КЕЙ, Караван, EVA и Fozzy Group.

Причины очередных кадровых перестановок в Цитрус не комментируют и официально пока не подтверждают.

Источник: rau.ua