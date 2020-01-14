В Epic Game Store уже более 100 млн пользователей (примерно как у Steam), компания продлила раздачу игр на весь 2020-й год

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Epic Games поделилась свежей порцией интересной статистики по итогам первого года работы магазина цифровой дистрибуции игр Epic Game Store.

Начать следует с того, что Epic Games решила продлить акцию с бесплатной раздачей игры в магазине Epic Games Store на весь 2020-й год.

Переходя к числам, всего у Epic более 300 миллионов зарегистрированных пользователей, включая владельцев консолей. В то же время на ПК лаунчер компании запускали 108 миллионов пользователей. Это означает, что по пользовательской базе Epic Game Store сравнялся, а возможно даже обогнал конкурирующий магазин Steam. Подводя итоги 2018 года, Valve в числе прочего сообщала о 90 миллионов ежемесячных и 47 миллионов ежедневных пользователей Steam. С тех пор свежей статистики не было.

Онлайн-шутер Fortnite признан самой прибыльной видеоигрой 2019 года. По оценкам SuperData Research, он принес Epic Games $1,8 млрд. Впрочем, и без Fortnite компании Epic Games есть чем похвастаться. В частности, компания опубликовала топ-9 самых продаваемых игр в EGS по всему миру (изображение ниже). Увы, конкретных данных о выручке по каждому проекту Epic Games не предоставила.

За 13 месяцев игроки потратили в EGS $680 млн. На игры сторонних разработчиков (вычитаем Fortnite) пришлось $251 млн — речь идет о покупках полных тайтлов и дополнений. Микротранзакции из игр Ubisoft, например, в эту сумму не входят.

Для сравнения, за 2018 GOG принес $34 млн (но у сервиса дела идут не очень хорошо), а Origin за первый год после запуска получил 11 миллионов зарегистрированных игроков и $150 млн (но это был 2012 год, когда индустрия была меньше). Выручку Steam за 2017 год оценивали в $4,3 миллиарда — и это без учета DLC и микротранзакций.

В Epic Games также сообщили, что «отдали» своим пользователям $23 млн в купонах и скидках. То есть, разработчики получали сумму полной покупки, а разницу покрывала сама Epic Games. За 13 месяцев Epic раздала 73 игры, которые игроки «забрали» на свои аккаунты более 200 миллионов раз. В Epic утверждают, что средняя оценка этих игр на OpenCritic — 80%, а их общая стоимость без скидок (при американских ценах) достигает $1455.

Epic Games не стала называть количество активных пользователей своего сервиса в месяц, но всё же показала распределение по странам.

Активными игроками за декабрь 2019 года считали тех, кто хоть раз за месяц запускал одну игру в EGS (кроме Fortnite). Лидер — США, а Украина в этом списке четвертая снизу.

В EGS с момента запуска зарегистрировались создатели контента (стримеры, летсплееры, блогеры, журналисты) из 235 стран. В общей сложности их реферальные коды были использованы при покупке игр 1,73 миллиона раз. Конкретные суммы не называются.

Под самый конец презентации Epic также напомнила об уже анонсированных ближайших эксклюзивах Epic Game Store.

Источник: The Verge и DTF