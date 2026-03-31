Новости Игры 31.03.2026 comment views icon

Уже не слухи: GSC и АТБ официально анонсировали выпуск интерактивного альманаха S.T.A.L.K.E.R. 2

author avatar

София Шадрина

Автор новостей

Вже не чутки: GSC та АТБ офіційно анонсували випуск інтерактивного альманаху S.T.A.L.K.E.R. 2

Дождались: студия GSC Game World вместе с сетью АТБ официально объявили о запуске проекта, посвященного вселенной S.T.A.L.K.E.R. 2. Это акция с интерактивным альманахом и набором коллекционных карточек, которые появятся в продаже в магазинах АТБ с 15 апреля.


Информация появилась в официальном аккаунте разработчиков в X. В рамках коллаборации игрокам предлагают специальный набор физических материалов, созданных в партнерстве с Loyalty Games при поддержке MOYO и Boosteroid. По задумке, альманах и карточки расширяют легенду игры: внутри собраны справочные материалы о персонажах, локациях, объектах Зоны и скрытых элементах мира S.T.A.L.K.E.R. 2. Карточки будут иметь интерактивную составляющую, которая будет открывать дополнительный контент.

Разработчики описывают проект как коллекционный продукт для фанатов, который сочетает печатный формат и интерактивные элементы, связанные с игрой. Проект позиционируется как эксклюзивный для украинского рынка, а для аудитории за пределами страны разработчики пообещали альтернативные форматы участия.

Данные: Х

По предварительным данным, альбом выполнен в формате, близком к артбуку, и будет содержать около 48 коллекционных карточек с персонажами, артефактами и элементами вооружения из мира игры.

«Внутри вы найдете именно то, что искали — много новой информации о персонажах, Зоне, локации, тайны и еще всевозможные интересности. Интерактивные карточки позволят вам углубиться в глубины Зоны и раскрыть дополнительные секреты», — говорится в объявлении в аккаунте S.T.A.L.K.E.R. 2 в Х.

Ориентировочная стоимость полного комплекта составит 399 грн. Отдельно предусматриваются пакетные наборы: стандартный пакет с одной карточкой будет стоить примерно 3,50 грн, тогда как цена премиального набора может быть около 20 грн. Формат предполагает классическую модель коллекционирования с постепенным сбором полной серии.


Изображение: S.T.A.L.K.E.R. / X

Продолжительность кампании предварительно оценивается почти в два месяца — до 9 июня, однако официальные детали относительно правил участия и распределения карт еще могут быть уточнены. В сети также обращают внимание, что АТБ уже использовал подобные механики в предыдущих промоакциях, в частности в сотрудничестве с национальной сборной Украины по футболу и криптовалютной биржей. Тогда участники собирали серии карточек, накапливали бонусы и участвовали в розыгрышах, где главные призы достигали до $1000.

«Это уникальный и чрезвычайно желанный коллекционный предмет для любого сталкера», — уверяют в GSC Game World.

Отдельные детали по наполнению альманаха стали известны после появления видеоматериалов с ранними образцами издания. Среди прочего упоминается страница персонажа Скифа: по указанной информации, он происходит из города Украинка и проходил службу в Вооруженных силах Украины в период 2014-2016 годов. Это один из дополнительных элементов легенды, который расширяет бэкграунд главного героя.

@gaming_grandfather

#STALKER #stalker2

♬ оригинальный звук — 𝙮𝙪𝙣𝙙𝙖

Спецпроекты
Источник: X

Популярные новости

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить