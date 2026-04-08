08.04.2026

Valve готовит собственный ИИ? SteamGPT может стать новым лицом техподдержки Steam

Компания Valve, известная своим консервативным, но эффективным подходом к разработке, вероятно, готовит масштабное обновление для своей экосистемы. Согласно утечками данных По данным, зафиксированным аналитиками, разработчики работают над интеграцией собственной языковой модели под названием SteamGPT.


Этот инструмент должен кардинально изменить скорость и качество обработки запросов в службе поддержки Steam, которая ежедневно сталкивается с миллионами обращений по возврату средств, проблем с доступом и технических сбоев.

Внедрение SteamGPT выглядит логичным шагом на фоне того, как ведущие технологические гиганты интегрируют ИИ в свои сервисы. Технически Valve может использовать огромный массив данных из уже существующих тикетов для обучения модели, что позволит ИИ не просто давать шаблонные ответы, а понимать контекст проблемы конкретного пользователя. Это особенно актуально для владельцев Steam Deck, где программные конфликты часто требуют индивидуального подхода. Понимание того, как Valve развивает операционную систему SteamOS, дает основания полагать, что SteamGPT может появиться и как встроенный ассистент непосредственно в интерфейсе портативной консоли.

Кроме техподдержки, SteamGPT имеет потенциал для улучшения системы рекомендаций в магазине. Вместо простых алгоритмов на основе тегов, ИИ сможет анализировать отзывы и игровой опыт пользователя предлагая проекты, максимально соответствующие его вкусам. Подобный подход уже тестировали другие платформы, и влияние ИИ на игровую индустрию в 2026 году только усиливается. Однако главным вызовом для Valve остается конфиденциальность: обучение моделей на частных данных пользователей требует жесткого соблюдения протоколов безопасности, о чем Гейб Ньюэлл неоднократно упоминал в контексте новых стандартов защиты данных в Steam.


Хотя официального анонса еще не было, сторонники бренда уже обсуждают, сможет ли SteamGPT заменить живых операторов. Эксперты считают, что Valve выберет гибридную модель: ИИ будет решать рутинные задачи, тогда как сложные случаи останутся за людьми. Это позволит разгрузить персонал и сократить время ожидания ответа с часов до секунд. Для индустрии это может стать сигналом, что даже самые «традиционные» игроки рынка готовы к полной цифровой трансформации. Ожидается, что первые результаты тестирования SteamGPT станут известны уже во время следующей большой распродажи, когда нагрузка на серверы поддержки достигнет пика.

Источник: VideoCardz

