В Epic Games Store бесплатно раздают игры Blair Witch и Ghostbusters: The Video Game Remastered





В магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store стартовала очередная бесплатная раздача игр. В этот раз пользователи могут бесплатно получить проекты Blair Witch и Ghostbusters: The Video Game Remastered.

Blair Witch – это игра в жанре survival horror, разработанная компанией Bloober Team. Она основана на первом фильме франшизы «Ведьма из Блэр» и является его сиквелом. Сюжет игры разворачиваются через два года после событий фильма «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света», в 1996 году. Маленький мальчик пропадает без вести в лесу Блэк Хиллз поблизости от города Беркитсвиль. Главный герой Эллис Линч, бывший полицейский с тяжёлым прошлым, подключается к поискам ребёнка. Постепенно расследование превращается в бесконечный кошмар, ведь герою приходится противостоять загадочной тёмной силе, поселившейся в лесу. В процессе прохождения Blair Witch игроку предстоит заниматься не только поиском мальчика, но и собственным выживанием, скрытно перемещаясь по лесу и окрестностям. При этом потребуется часто использовать имеющиеся в наличии предметы: фонарик, мобильный телефон, камеру. Также в поисках пропавшего мальчика и выживании будет помогать собака. По пути игрок найдёт странных деревянных кукол, фотографии и кассеты, а также будет решать головоломки. И конечно же, он будет встречать таинственных существ, скрывающихся в лесной чаще. Бесплатно получить игру Blair Witch можно по следующему адресу или в официальном клиенте Epic Games Store.

Ghostbusters: The Video Game Remastered представляет собой экшен-адвенчуру, основанную на кинодилогии Айвана Райтмана и сопутствующей медиафраншизе. События игры происходят в 1991 году во время Дня благодарения. Персонаж игрока является новичком в команде охотников за привидениями. Это группа парапсихологов, занимающихся исследованием и устранением сверхъестественных явлений. В игре имеются элементы типичных шутеров от третьего лица, но вместо обычного огнестрельного оружия игроку приходится оперировать протонным блоком (как и в оригинальном фильме и ловушкой для призраков. Игра Ghostbusters: The Video Game Remastered временно доступна бесплатно по следующему адресу в магазине Epic Games Store или в официальном клиенте сервиса.

Бесплатная раздача игр Blair Witch и Ghostbusters: The Video Game Remastered в магазине Epic Games Store будет проходить до 5 ноября.