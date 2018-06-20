В ЕС одобрен противоречивый законопроект об авторском праве, который может ввести цензуру интернета

Комитет по правовым вопросам ЕС (JURI) проголосовал за законодательную инициативу под названием Директива об авторском праве. Несмотря на то, что большая часть директивы просто корректирует технический язык авторского права в соответствии с нынешней интернет-эпохой, всё же она содержит и ряд противоречивых норм.

В частности, статья 11 под условным название «Налог на ссылки» обязывает онлайн-платформы, такие как Facebook и Google, покупать лицензии у медиа-компаний, прежде чем размещать ссылки на их материалы. В то же время статья 13 под условным названием «Фильтр загрузки» требует, чтобы все материалы, загружаемые онлайн в ЕС, проверялись на возможные нарушения авторских прав. Речь идёт о функциях, похожих на Content ID в YouTube, но они не должны ограничиваться только видео в рамках одной платформы, а должны охватить весь интернет на всей территории ЕС.

Эти нормы вызвали критику со стороны ряда законодателей. Они отмечают, что эти статьи могут предлагаться с благими намерениями — например, с целью защиты владельцев авторских прав. Но они сформулированы неопределённо и могут стать основой для злоупотреблений. Предлагаемые методы катастрофичны и будут наносить ущерб людям, которых они призваны защитить, считают оппоненты. Причём, законопроект прошёл первую инстанцию совсем без поправок.

Несмотря на то, что статьи 11 и 13 были одобрены комитетом JURI, они пока не стали официальным законом. Эти изменения ещё должны быть утверждены на пленарном заседании всего Европейского Парламента. Пока что не указывается точный срок возможного рассмотрения законопроекта парламентариями. Вероятно, это произойдёт в промежутке времени между декабрём нынешнего года и до середины 2019 года. Кроме того, существуют признаки негативной реакции на эти нормы, что может вынудить законодателей отменить их или внести существенные изменения.

Если всё же закон будет принят в нынешнем виде, то он будет иметь разрушительные последствия для интернета. Например, статья 13 потребует создания автоматического фильтра, который будет проверять весь загружаемый в ЕС контент на соответствие авторскому праву в обширной базе данных. Такая система будет чрезвычайно дорогостоящей на этапе создания. Кроме того, её будет очень проблематично поддерживать в актуальном состоянии, зато её легко смогут использовать в своих целях патентные тролли.

Источник: The Verge