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Новости Авто 29.07.2025 comment views icon

В этой маленькой стране 76% новых авто электрические, и она не в Европе

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Вадим Карпусь

Автор новостей

В этой маленькой стране 76% новых авто электрические, и она не в Европе

Пока основное внимание приковано к развитию электромобилей в США, Европе и Китае, Непал тихо обогнал почти все остальные страны по темпам перехода на электротранспорт.

Только за последний год 76% новых легковых авто и 50% легких коммерческих транспортных средств, проданных в Непале, были электрическими. Для сравнения, глобальный средний показатель составляет около 20%.

Издание The New York Times опубликовало подробное исследование о том, как страна достигла такого прорыва. Ключевые факторы: большая доля гидроэнергетики, грамотная налоговая политика, развитие зарядной инфраструктуры и нашествие доступных китайских электромобилей.

Энергетика и правительственная политика

Электроэнергия в Непале в основном генерируется из рек Гималаев, поэтому она не только чистая, но и локальная. После топливного кризиса с Индией в 2015 году страна решила сделать ставку на гидроэнергию. Это позволило преодолеть постоянные веерные отключения электроэнергии, которые годами беспокоили жителей. Сегодня электроэнергии хватает с избытком — ее дешевле использовать для транспорта, чем продолжать импортировать топливо. Многие страны имеют подобные энергоресурсы, но не воспользовались ими так эффективно, как Непал.

Чтобы ускорить переход на электрический транспорт, правительство Непала существенно снизило налоги на импорт электромобилей — до 40% (по сравнению с 180% для авто с ДВС). В результате, электрический кроссовер Hyundai в Непале стоит меньше, чем его бензиновая версия.

Инфраструктура также быстро развивается. Государство установило 62 зарядные станции, еще сотни открыли частные компании и домохозяйства. На сегодня зарядка электромобиля стоит примерно в 15 раз дешевле, чем заправка авто бензином.

Широкий выбор электромобилей

Китайские производители, в частности BYD, быстро завоевали рынок Непала. Ямуна Шреста — бывший дистрибьютор солнечного оборудования — стала эксклюзивным представителем BYD в Непале и открыла уже 18 дилерских центров. В 2025 году она планирует продать 4000 электромобилей.

«Люди получают автомобили уровня Tesla за вдвое меньшие деньги», — говорит местный дилер Suzuki.

Он добавляет, что индийские бренды не выдерживают конкуренции ни в цене, ни в оснащении. Сейчас десятки китайских компаний борются за долю рынка Непала, еще больше ускоряя переход на электрокары. Это дало значительный толчок автомобильному сектору страны, который до сих пор оставался довольно малым.

Хотя Непал — это довольно небольшая страна, но все равно впечатляет, что несколько китайских автопроизводителей могут изменить весь автомобильный рынок страны менее чем за 5 лет. От полного отсутствия электромобилей до подавляюще продажи электромобилей прошло примерно за 5 лет.

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Эффект от перехода на электромобили уже ощутили на себе обычные жители. Например, бывший полицейский Джит Бахадур Шахи купил электрический микроавтобус примерно за $33 тыс. Ему достаточно совершать 10 поездок ежемесячно между Катманду и родным городом, чтобы выплачивать кредит. Через 4 года транспорт полностью перейдет в его собственность.

Риски электрификации

Несмотря на стремительное развитие, вызовы остаются: зарядная инфраструктура еще не повсеместна. Но правительство не только создает условия для ее развития, но и само активно инвестирует в расширение инфраструктуры.

Прогресс в направлении транспортной электрификации может затормозить политическая нестабильность. За последние 5 лет в стране сменилось три премьера. В этом году импортные пошлины начали расти, а четкого государственного плана по утилизации батарей и стандартов безопасности пока нет.

«Если льготы исчезнут, рынок снова вернется к бензину», — предупреждает Раджан Бабу Шреста, дистрибьютор Tata Motors в Непале.

Несмотря на активное внедрение электромобилей среди частных владельцев, большинство населения Непала пользуется общественным транспортом и мотоциклами, которые преимущественно остаются бензиновыми.

Государственный оператор Sajha Yatayat эксплуатирует 41 электробус и планирует расширение. Китай даже предложил подарить еще 100 машин. Однако, по оценкам экспертов, для качественного обновления транспортной системы Катманду нужно не менее 800 электробусов.

Так или иначе, Непал демонстрирует, что даже небольшая по масштабам страна с правильным энергетическим балансом, разумной государственной политикой и открытостью к внешнему рынку может сделать скачок в будущее электромобильности. Его пример может стать модельным для многих других стран, которые имеют доступ к чистой энергии, но до сих пор не активизировались в вопросе перехода транспорта на электричество.

Источник: electrek

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