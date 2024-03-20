Новости Наука и космос 20.03.2024 в 13:56 comment views icon

В этом году на ночном небе станет видимой редкая «Полыхающая звезда». Как и когда ее можно увидеть?

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Ожидаемое световое шоу на небе — результат «взрывного взаимодействия» между двумя звездами-соседками, которое происходит каждые 80 лет.

Эта звезда располагается в созвездии Северной Короны (и имеет соответствующее официальное название — T Северной Короны, и неофициальное — «Полыхающая звезда») и принадлежит к классу повторно новых (одна из пяти известных в нашей галактике). Как правило, ее яркость составляет примерно +10 (на границе отображения в биноклях), однако примерно раз в 80 лет ее звездная величина достигает +2 (на уровне Полярной звезды), что позволяет наблюдать за объектом невооруженным глазом.

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T Северной Короны расположена в созвездии Северной Короны, между созвездиями Геркулес и Волопас

Последний раз такая вспышка была зафиксирована в 1946 году, а до этого — в 1866 году. На этот раз, как отмечает NASA, «Пламенная звезда» опережает график на 2 года и станет видимой между мартом и сентябрем 2024-го.

Так что же становится причиной таких периодических вспышек? T Северной Короны — не просто звезда, а двойная система, состоящая из белого карлика и красного гиганта, замкнутых на близкой орбите. Красный гигант выбрасывает газ с постоянной скоростью, а белый карлик «высасывает» его, в конечном итоге собирая и сжимая достаточно водорода, чтобы вызвать термоядерный взрыв новой. Белый карлик становится горячее, больше и ярче (и именно его мы видим на Земле как Полыхающую звезду), прежде чем снова потускнеть и начать новый 80-летний цикл.

Ілюстрація взаємодії білого карлика та червоного гіганта
Иллюстрация взаимодействия белого карлика и красного гиганта

Астрономы будут наблюдать за новым с помощью космического телескопа Hubble и изучать небесное событие с помощью рентгеновского и ультрафиолетового света космической обсерватории Neil Gehrels Swift.

Аккаунт NASAUniverse на X будет публиковать обновления о вспышке и видимости звезды.

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