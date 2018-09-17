В Германии начнётся тестовая эксплуатация пассажирского электропоезда Bombardier на аккумуляторных батареях

Дизельные поезда являются шумными и экологически грязными. Но на неэлектрифицированных железнодорожных участках (которых только в Германии около 40% от общей сети) им просто нет альтернативы. Вернее, не было до недавнего времени. Теперь начали появляться поезда на водородном топливе, а компания Bombardier заново представила электропоезд поезд с батареями.

Bombardier Talent 3 представляет собой электро-гибридный поезд. В нём применяется двигательная установка MITRAC Bombardier, которая позволяет использовать различные комбинации моторов и батарей. Поезд способен двигаться при получении энергии как от контактной сети, так и от встроенных батарей. Нынешняя версия способна проехать в автономном режиме всего лишь 40 км, но для следующей модификации протяжённость поездки от батарей увеличится уже до 100 км. Подзарядка батарей осуществляется от контактной сети или во время торможения.

Как отмечают разработчики, это первый подобный поезд в Европе, появившийся более чем за 60 лет. Его разработка частично финансировалась правительством Германии, на это было выделено $4 млн. В 2019 году железнодорожный оператор Deutsche Bahn начнёт эксплуатацию прототипа поезда Bombardier Talent 3 в тестовом режиме при перевозке пассажиров на юго-западе Германии.

Источник: Engadget