В iPhone 16 уменьшатся рамки дисплея, а версии Pro получат большие экраны и размеры корпуса

Как утверждают осведомленные источники, Apple планирует максимизировать размер дисплея в будущих смартфонах серии iPhone 16 с помощью новой технологии ультратонких рамок.

Apple будет использовать технологию Border Reduction Structure (BRS), чтобы минимизировать рамку в нижней части дисплея. BRS достигает этого путем сворачивания внутренней медной проводки в более компактный пакет. Компания планирует применить технологию безрамочного дисплея на всех четырех моделях iPhone 16, которые должны выйти во второй половине этого года.

Согласно имеющейся информации, Apple уже пыталась применить эту технологию к iPhone, но предыдущие попытки были свернуты из-за проблем с нагревом. Но благодаря недавним усовершенствованиям технологии рассеивания тепла компания снова вернулась к идее внедрения BRS.

В прошлом году Apple уменьшила рамки на моделях iPhone 15 Pro с помощью технологии LIPO. Благодаря этому рамки уменьшились (с 2,2 мм на моделях iPhone 14) до 1,5 мм.

Также сообщается, что новые модели iPhone 16 Pro будут иметь значительно большие размеры дисплея, чем текущие версии iPhone 15 Pro. Ожидается, что iPhone 16 Pro будет иметь 6,27-дюймовый дисплей (159,31 мм), а iPhone 16 Pro Max — 6,85-дюймовый (174,06 мм).

С увеличением размера дисплея увеличатся и размеры корпуса iPhone. iPhone 16 Pro и 16 Pro Max будут немного выше и шире своих предшественников. Это позволит увеличить внутреннее пространство для компонентов. Например, модели iPhone 16 Pro могут получить большие и более долговечные батареи.

Ожидается, что модели iPhone 16 и iPhone 16 Plus не изменятся в размерах и будут соответствовать iPhone 15 и iPhone 15 Plus. Однако с выходом iPhone 17 и iPhone 17 Plus в 2025 году ожидается, что Apple также представит большие размеры дисплеев диагональю 6,27 и 6,86 дюйма для своих стандартных моделей iPhone.

Источник: macrumors

