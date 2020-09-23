В Киеве открыли трехэтажный «Зоопаркинг» на 435 мест с 7 зарядными станциями для 21 электромобиля и велопарковкой

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Мэр Киева Виталий Кличко открыл новый трехэтажный парковочный комплекс «Зоопаркинг», который построили на территории столичного зоопарка.

«Сегодня мы открываем трехэтажный «Зоопаркинг» на 435 паркомест. Вопрос создания этого объекта стояло давно. Именно поэтому с начала реконструкции киевского зоопарка мы начали возведение паркинга для его посетителей. Для того, чтобы разгрузить проспект Победы, паркинг расположен на территории хозяйственной зоны зоопарка — со стороны улицы Зоологической. Это сегодня — лучший муниципальный паркинг в Украине», — рассказал Виталий Кличко.

Для обустройства здания паркинга на территории зоопарка демонтировали устаревшие и аварийные помещения, а часть сооружений перенесли.

«Новый паркинг оборудован всеми необходимыми современными инженерными системами, интегрированными в общую диспетчерскую систему зоопарка. Здесь установили и энергоэффективную систему автоматического управления освещением паркинга. С учетом роста количества электротранспорта на паркинге установили 7 зарядных станций, которые позволят одновременно заряжать 21 электроавтомобиль. На объекте также обустроили велопарковку. Работает современная охранная система», — сообщил Виталий Кличко.

Для возможности входа посетителей с паркинга непосредственно в зоопарк на первом этаже обустроили входную группу с кассой. Для оплаты услуг парковки и покупки билетов в зоопарк, кроме кассы, установили три автомата для безналичного расчета и один с поддержкой операций с бумажными деньгами. Все платежные терминалы и сама система управления паркингом изготовлены и установлены отечественным производителем.

«На паркинге созданы удобные условия для маломобильных групп населения. Места парковки для посетителей с инвалидностью расположены на первом этаже, возле кассы и входа в зоопарк. Установлены три лифта, оснащен пандус и широкие проходы, туалет оборудован вспомогательными устройствами. Рядом расположена комната матери и ребенка», — подчеркнул мэр столицы.

Также вокруг паркинга осуществили благоустройство территории. Установили ограничительные столбики, чтобы автомобили не парковали на тротуаре. Также у паркинга установили скамейки для сидения, новое освещение, высадили деревья и кусты, газон с автоматическим поливом.

Стоимость часа парковки в дневное время (8:00-20:00) составит 30 грн/час, в ночное время (20:00-08:00) — 10 грн/час, для посетителей зоопарка — 20 грн/час.

Источник: КГГА