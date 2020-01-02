В Китае заработал новый завод Xiaomi по производству флагманских смартфонов





На недавней ноябрьской конференции World 5G Conference в Пекине генеральный директор компании Xiaomi Лей Цзюнь анонсировал скорое открытие нового завода по производству флагманских смартфонов в особой экономической зоне Пекина. Оказывается, новая производственная линия заработала в тестовом режиме под занавес 2019 года — 31 декабря Лей Цзюнь выложил на своей страничке в Weibo пару фотографий прямо со сборочной линии.

В прикрепленном к «фотоотчету» сообщении глава Xiaomi заявил, что на данный момент предприятие работает в тестовом режиме. Он также добавил, что некоторые этапы сборки полностью автоматизированы, а другие — допускают возможность поработать руками. Например, при необходимости можно вмешаться в автоматизированный процесс и установить заднюю крышку руками. Лей Цзюнь добавил, что на это ему потребовалось в шесть раз больше времени, причем машина справилась лучше.

Когда завод заработает на полную мощность, не сообщается. Но, скорее всего, это случится в ближайшие месяц-два. К слову, здесь будут выпускаться не только серийные модели (первым станет Mi 9 Pro 5G), но и прототипы устройств для отдела НИОКР.

После выхода на полную мощность с конвейера будет сходить по 60 смартфонов в минуту, что примерно на 60% больше, чем на аналогичных производствах других компаний.

Источник: ithome