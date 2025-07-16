В ленту Google Discover добавляют ИИ-обзоры — еще меньше трафика для новостных сайтов

Google готовится внедрить ИИ-обзоры не только в веб-поиск, но и в ленту новостей Discover. Это, вероятно, уменьшит трафик новостных сайтов, таких как ITC.ua.
Как заметил сайт 9to5Google, лента Discover получила некоторые обновления, которые указывают на тестирование. Вместо того, логотипа и названия только одного издания, теперь в верхнем левом углу некоторых карточек можно увидеть ряд значков сайтов, перекрывающих — использованных для ИИ-сводки источников. Если нажать на значки, появится панель «Больше» с полным списком использованных публикаций. Новый тестовый вариант появляется как на Android, так и на iOS, в приложении Google.
Еще в начале июня аналитическая платформа DiscoverSnoop заметила, что Google тестирует сгенерированные резюме в ленте Discover, но тогда только для видеоконтента. В этих ранних тестах некоторые видео имели короткий текст, написанный искусственным интеллектом, прямо над миниатюрой. Пользователи могли быстро просмотреть три строки, и если им было интересно, они могли нажать «Больше», чтобы увидеть остальные примерно 10 строк.
Теперь пользователи видят трехстрочный фрагмент содержания новости, прежде чем нажать «Больше» и получить большее описание. Внизу есть небольшое, но важное напоминание: «Сгенерировано с помощью искусственного интеллекта, который может допусткать ошибки». Изображение предварительного просмотра взято из первой новости, а заголовок находится прямо под ним.
С точки зрения посещаемости веб-страниц, это нововведение предоставляет пользователю больше информации перед переходом к материалу. Но из-за этого переход может просто не состояться — читателю будет достаточно информации из сводки ИИ. Сейчас же эти сводки воспроизводятся наряду с традиционным форматом ссылок на отдельные новости.
Также, как и ранее с ИИ-обзорами, возникает этический вопрос — инструмент берет содержание из материалов авторов и превращает их в собственный текст. Потенциальное же наличие ошибок в таких отчетах упоминает даже сам Google в своем сообщении выше. В свое время Apple получила негативный опыт с откровенно ложными сводками ИИ Intelligence, инструмент Google также не всегда точен.
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