В Нидерландах электромобиль Volkswagen ID.3 загорелся на улице сразу после зарядки [видео]

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В отличие от обычных ДВС-автомобилей горящие электромобили привлекают заметно большее внимание окружающих из-за сравнительной редкости на дорогах и недоверия основной массы водителей к новым технологиям. Однако когда электромобиль загорается не после аварии или серьезной поломки, а просто на улице, и при этом это достаточно новая модель — такой случай однозначно заслуживает внимания.

В этот раз не повезло жительнице городка Гронинген (Нидерланды), которая оставила свой новый электромобиль Volkswagen ID.3 на улице для подзарядки.

Спустя какое-то время женщина вернулась к автомобилю, отключила зарядный кабель, усадила ребенка на заднее сидение, но не успела сесть за руль, так как увидела дым. К счастью, женщина и ребенок успели быстро покинуть дымящийся электромобиль, так как практически сразу он воспламенился.

Процесс горения удалось запечатлеть на видео, где помимо горящего Volkswagen ID.3 видно безвинно пострадавший Nissan Leaf первого поколения, которому не повезло оказаться на соседнем парковочном месте, также зарезервированном для электромобилей.

Несмотря на то, что пожарные довольно быстро прибыли на место и начали тушить пламя, электромобиль Volkswagen ID.3 сгорел полностью.

Компания Volkswagen уже начала расследование инцидента, по итогам его завершения представители концерна VAG оповестят о его причинах всех причастных.

Источник: InsideEV’s