В Nintendo, похоже, так и не исправили «дрифт» Joy-Con в новом Switch OLED





На прошлой неделе Nintendo представила обновление своей игровой консоли Switch, получившей увеличенный до 7-дюймов OLED экран, более громкие внешние динамики и новую подставку. Тем не менее, в своем анонсе компания не уделила внимания контроллерам Joy-Con, умолчав по поводу их обновления. Ведь кроме всех нововведений в характеристиках обновленного Switch, поклонники консоли с не меньшим энтузиазмом ждали исправления проблемы «дрифта» в контроллерах Joy-Con.

Формально, Nintendo эту проблему никогда и не признавала, но она существует с момента выхода первой версии Switch. И проявляется в том, что через некоторое время (у всех игроков оно разное и зависит от интенсивности использования консоли) аналоговые стики в Joy-Con начинают самовольно отклоняться, создавая во время игры так называемый «дрифт». Это может выливаться в то, что персонаж сам начинает бежать в одну сторону или камера начинает поворачиваться по кругу. Иногда это решается программной калибровкой стиков, соответствующая опция есть в настройках Switch, но со временем их все-равно приходится менять.

Американские издания Wired, Polygon, GameSpot и The Verge обратились в Nintendo за разъяснением по поводу возможного «дрифта» в Joy-Con нового Switch OLED, но не получили четкого ответа на этот вопрос. Вместо этого в компании заявили, что «конфигурация и функциональность контроллера Joy-Con не изменилась в консоли Nintendo Switch (модель OLED)». Более прямолинейным оказался британский сайт Nintendo, там было указано, что «контроллеры Joy-Con, входящие в комплект Nintendo Switch (модель OLED), такие же, как контроллеры, доступные в настоящее время». Но позже страница с этой информацией была удалена.

Учитывая отсутствие прямого ответа Nintendo, а также заявления о той же конфигурации Joy-Con, похоже, к сожалению, что компания так и не решила проблему «дрифта» аналоговых стиков. Что может стать еще одной причиной для существующих пользователей Switch не переходить на новую модель.

Источник: The Verge