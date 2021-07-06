Новая консоль Nintendo Switch (OLED model) представлена официально, продажи стартуют 8 октября по цене $350

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Японская компания Nintendo официально представила новую версию игровой консоли Nintendo Switch (OLED model), которая получила более крупный 7-дюймовый OLED-дисплей и ряд других улучшений.

Таким образом, теперь в портфолио производителя сразу три версии консоли: стандартная Nintendo Switch с 6,2-дюймовым LCD-экраном по цене $299,99, компактная Nintendo Switch Lite с 5,5-дюймовым LCD-экраном по цене $199,99 и новая Nintendo Switch (OLED model) с 7,0-дюймовым OLED-экраном по цене $349,99.

Новинка Nintendo Switch (HEG-001) получила новую широкую регулируемую подставку, которая позволяет точно подобрать удобный угол наклона экрана при игре с отсоединенными джойконами.

В док-станции появился сетевой порт для проводного подключения к онлайну, что можно только приветствовать. Также разработчики сообщили о новых динамиках с улучшенным качеством звучания.

Объем встроенной памяти удвоился (с 32 до 64 ГБ), однако точных данных о новом процессоре пока нет.

Ранее ходили слухи, что это будет обновленный процессор Nvidia с более мощными CPU и GPU, а также поддержкой DLSS, который будет поддерживать 4K-разрешение в режиме подключения к телевизору. Однако на официальном сайте идет речь только о качестве Full HD, как и у оригинальной консоли, из чего можно сделать вывод, что если процессор и обновили, то не слишком значительно.

Габариты и вес новой и оригинальной консолей немного отличаются, а вот автономность осталась прежней — от 4,5 до 9 часов в зависимости от режима игры.

В продажу поступят два варианта оформления Nintendo Switch (OLED model) — белая и традиционная красно-синяя. Продажи в США и Европе стартуют 8 октября 2021 года по цене $349,99.

Источник: The Verge, Nintendo