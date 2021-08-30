



Хотя тема космического туризма постепенно набирает обороты, большинство из нас никогда не сможет побывать в космосе, не говоря уже о том, чтобы совершить выход в открытый космос. Исправить эту ситуацию позволит виртуальная реальность. Так, в эпизодах 3 и 4 VR-сериала Space Explorers: The ISS Experience пользователи смогут увидеть, каково это – парить в космосе.

В процессе подготовки Space Explorers: The ISS Experience разработчики из Felix & Paul Studios смогли договориться и установить специально модифицированную камеру виртуальной реальности на робота Canadarm2. Благодаря этому удалось трехмерные 360-градусные сцены за пределами космической станции.

«Космическая камера» Felix & Paul Studios – это модифицированная версия коммерчески доступной камеры Z-Cam V1 Pro. Она оснащена девятью 4K-сенсорами, которые могут снимать 3D-изображения с обзором в 360 градусов с разрешением 8K. Камера была модифицирована таким образом, чтобы выдерживать суровые условия открытого космоса. Он способна противостоять ультрафиолетовому излучению, экстремальным температурам и ударам микрометеороидов. Команда прикрепила его к роботизированной руке Canadarm2, которая перемещается по внешней структуре станции.

«До сих пор никогда не предпринималось попыток запечатлеть Землю в стереоскопическом 3D-формате в 360-градусном формате из космоса за пределами космической станции. Это невероятно захватывающе и сюрреалистично – видеть происходящее, зная, что мечта об этом амбициозном проекте началась более пяти лет назад в 2015 году», — заявил исполнительный продюсер сериала Space Explorers: The ISS Experience Джонатан Вудс.

Эпизоды 3 и 4 сериала Space Explorers: The ISS Experience будут доступны этой осенью и зимой, соответственно. Они будут распространяться в 360-градусном мобильном формате на устройствах с поддержкой 5G через ведущих операторов по всему миру. Они также будут доступны в Oculus Store для гарнитур Rift, The Quest и Quest 2.

Источник: Engadget