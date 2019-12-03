В отместку за «налог на Google» США угрожает Франции пошлиной 100% на 63 вида товаров





В июле верхняя палата парламента Франции приняла закон, вводящий «цифровой налог» для американских корпораций, так называемый «налог на Google», хотя Apple, Amazon, Facebook и других он тоже затрагивает. Затем в конце августа сообщалось, что лидеры двух государств, стоящих на пороге новой торговой войны, Эммануэль Макрон и Дональдом Трампом нашли компромисс по этому спорному налогу. Но вот сейчас Торговое представительство США (USTR) заявило о возможности введения в 2020 году пошлины 100% на 63 вида французских товаров, включая вино, сыр, сумки и косметику. В денежном выражении объем введенных пошлин может достичь объемом $2,4 млрд.

Напомним, размер французского налога — 3%. Базой налогообложения является доход от цифровых услуг, полученных во Франции компаниями с выручкой более 25 миллионов евро во Франции и 750 миллионов евро по всему миру.

В USTR, комментируя результаты расследования, называют французский налог на цифровые услуги «необоснованным, протекционистским и дискриминационным». В ведомстве также изучают вопрос инициирования расследования в отношении Австрии, Италии и Турции. Что примечательно, Канада и Великобритания, которые также планируют ввести аналогичные аналоги, в заявлении американского регулятора не фигурируют.

Важно подчеркнуть, что окончательного решение по вопросу еще не принято. Но если в конечном итоге США утвердит повышенные пошлины на французский импорт, то бизнес и обычные покупатели от этого точно не выиграют.

Источник: TechCrunch