В приложении «Дія» появился «єДокумент» — временное удостоверение личности на период военного положения при потере документов. Также снова доступны международные COVID-сертификаты

Министерство цифровой трансформации Украины продолжает адаптировать приложение государственных услуг «Дія» для работы в условиях продолжающейся войны с россией.

«єДокумент»

Команда разработчиков приложения «Дія» добавила временный цифровой документ на период военного положения — «єДокумент». Это временное удостоверение лица, которое будет содержать паспортные данные и идентификационный номер, и пригодится, если обычные документы были утрачены во время эвакуации в более безопасные регионы Украины из-за вторжения российских оккупантов.

Из соображений безопасности госреестры раньше пришлось отключить и, следовательно, цифровой паспорт или водительское удостоверение в «Дія» не всегда под рукой.

Международный COVID-сертификат

Разработчики также возобновили работу функции, позволяющей получить международное свидетельство о вакцинации против COVID-19 — его можно снова сгенерировать в приложении. Также при необходимости можно скачать сертификат в формате PDF и сохранить на свой смартфон или распечатать. Это особенно актуально для украинцев, эвакуирующихся за границу.