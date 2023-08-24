Новости IT-бизнес 24.08.2023 в 11:52

В программе Epic First Run разработчики получат 100% чистого дохода в течение 6 месяцев эксклюзивности в EGS

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Epic Games стремится наполнить свой магазин большим количеством эксклюзивных игр и приложений и предлагает разработчикам ряд дополнительных стимулов, чтобы привлечь их к такому сотрудничеству.

В частности, в рамках программы Epic First Run компания предлагает создателям подходящих игр и приложений 100% чистого дохода в течение 6 месяцев эксклюзивного наличия их проектов в магазине. После окончания периода эксклюзивности разработчики и издатели по-прежнему будут получать 88% доходов от своих игр, а на долю Epic будет приходиться 12%.

Представитель Epic пояснил, что чистый доход, который получают разработчики и издатели, не включает в себя налоги и возмещения. При этом Epic покрывает комиссию за обработку платежей и другие маржинальные платежи. Компания также предоставит участникам программы Epic First Run дополнительную возможность представить свои товары большему количеству потенциальных покупателей. Игры и приложения получат «эксклюзивные» значки и рекламные места на главной странице магазина. Epic также включит их в различные коллекции и рекламные акции.

Программа Epic First Run будет открыта для разработчиков и издателей, которые выпустят соответствующие проекты 16 октября или после этой даты. Льготные условия не распространяются на проекты, которые появляются в сторонних магазинах для ПК или в сервисах подписки. Однако разработчики и издатели смогут продавать игры и приложения, включенные в Epic First Run, напрямую пользователям через свои собственные программы запуска и сайты. Они также могут размещать свои продукты в таких магазинах, как Green Man Gaming и Humble Store, с помощью программы выкупа без ключа Epic Games Store. Игры и приложения, на которые уже заключены эксклюзивные соглашения с Epic, не допускаются к участию в Epic First Run.

Источник: Engadget

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