Asus изготовила молот Тора Мьельнир — это не оружие, а ИБП с функцией зарядной станции

Marvel сделала молот Тора очень популярным, а Asus показала работающую модель на Computex 2024. Правда, атаковать кого-то с Mjolnir не очень удачная идея, но в нем тоже есть электричество — потому что это источник бесперебойного питания (ИБП) и зарядная станция.

Несмотря на то, что источники бесперебойного питания могут быть полезными для обеспечения работоспособности компьютера и устройств во время перебоев в электроснабжении, они не так нужны для большинства, чтобы люди думали о них. Mjolnir от Asus разработан, чтобы заинтересовать пользователей в ИБП, а также предлагает множество дополнительных функций.

ИБП «Мьельнир» похож на перевернутый молот Тора. На самом деле «ручка» — это фонарик, который заряжается беспроводным способом, когда он находится на основании. В темном доме во время отключения электричества он будет полезен в темноте дома.

«Молот» имеет четыре электрические розетки, два порта USB Type-A 10 Вт и два порта USB-C, на 100 Вт и 65 Вт. Цифровой дисплей показывает, сколько от полного заряда 768 Вт-ч осталось во встроенном аккумуляторе, а также другую информацию о потреблении устройств. Устройства с поддержкой Qi могут заряжаться от беспроводной зарядки сверху.

Asus впервые обнародовала вид этого устройства в апреле, когда можно было подумать, что это первоапрельская шутка. Однако сейчас в Украине источники питания — это совсем не смешно, а молот Тора от Asus может пригодиться.

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Источник: Tom`s Hardware

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