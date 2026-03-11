Samsung отказалась от кремний-углеродной батареи на 20 000 мА·ч: Что пошло не так?

Новости Устройства 11.03.2026 comment views icon

Samsung тестировала кремний-углеродную батарею большой емкости на 20 000 мА·ч, однако быстро свернула испытания.


Компания очень осторожно относится к экспериментам с аккумуляторами большой емкости после громкого провала Note 7 в 2016 году. В то же время китайские конкуренты уже получают преимущество, используя большие Si/C-аккумуляторы в своих смартфонах

Согласно утечке, Samsung SDI тестировала двухэлементную Si/C-батарею на 20 000 мА·ч. В ней ключевой элемент имел емкость 12 000 мА·ч и толщину 6,3 мм, а емкость вспомогательного элемента составляла 8 000 мА·ч при толщине 4 мм. Как сообщает инсайдер Schrödinger, компания отказалась от дальнейших испытаний после того, как аккумулятор вышел из строя после 960 циклов зарядки-разрядки


Современные Li-ion-аккумуляторы смартфонов преимущественно рассчитаны на 500-1000 циклов. Вероятно, Samsung стремилась расширить эти границы. Si/C-аккумуляторы отличаются от Li-ion анодом. Вместо традиционного графита они состоят из устойчивого к разрушению наноструктурированного кремний-углеродного композита. Кремниевый анод позволяет удерживать в десять раз больше ионов лития, таким образом повышая емкость аккумулятора и не требуя увеличения размеров батареи, что позволяет сохранять тонкий форм-фактор. 

Известно, что сейчас Samsung тестирует кремний-углеродный аккумулятор на 12 000 мА·ч с элементами емкостью 6800 мА·ч и 5200 мА·ч. Также продолжается тестирование батареи на 18 000 мА·ч, включающей элементы емкостью 6699 мА·ч и 5257 мА·ч

Ранее мы писали, что Samsung готовит три новых зарядных устройства для Galaxy S26. Также рассматривались различия между Samsung Galaxy S26 Ultra, S26 Plus и S26.

Источник: wccftech

