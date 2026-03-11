Samsung отказалась от кремний-углеродной батареи на 20 000 мА·ч: Что пошло не так?

Samsung тестировала кремний-углеродную батарею большой емкости на 20 000 мА·ч, однако быстро свернула испытания.





Компания очень осторожно относится к экспериментам с аккумуляторами большой емкости после громкого провала Note 7 в 2016 году. В то же время китайские конкуренты уже получают преимущество, используя большие Si/C-аккумуляторы в своих смартфонах

Согласно утечке, Samsung SDI тестировала двухэлементную Si/C-батарею на 20 000 мА·ч. В ней ключевой элемент имел емкость 12 000 мА·ч и толщину 6,3 мм, а емкость вспомогательного элемента составляла 8 000 мА·ч при толщине 4 мм. Как сообщает инсайдер Schrödinger, компания отказалась от дальнейших испытаний после того, как аккумулятор вышел из строя после 960 циклов зарядки-разрядки

Samsung SDI is testing 12K, 18K mAh Si/C cells. The 20K failed at 960 cycles. Race is on. 👀 Full PDF available, Samsung tracking system didn’t work much. Anyways it’s not free. pic.twitter.com/D8NDy4weNw — Schrödinger (@phonefuturist) March 9, 2026





Современные Li-ion-аккумуляторы смартфонов преимущественно рассчитаны на 500-1000 циклов. Вероятно, Samsung стремилась расширить эти границы. Si/C-аккумуляторы отличаются от Li-ion анодом. Вместо традиционного графита они состоят из устойчивого к разрушению наноструктурированного кремний-углеродного композита. Кремниевый анод позволяет удерживать в десять раз больше ионов лития, таким образом повышая емкость аккумулятора и не требуя увеличения размеров батареи, что позволяет сохранять тонкий форм-фактор.

Известно, что сейчас Samsung тестирует кремний-углеродный аккумулятор на 12 000 мА·ч с элементами емкостью 6800 мА·ч и 5200 мА·ч. Также продолжается тестирование батареи на 18 000 мА·ч, включающей элементы емкостью 6699 мА·ч и 5257 мА·ч

Источник: wccftech