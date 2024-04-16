В приложении «Дія» появится мультишеринг документов

Кабинет Министров принял постановление о мультишеринге документов в приложении «Дія».

Это решение должно значительно упростить и ускорить документооборот для граждан в учреждениях, говорится на сайте Минцифры.

После запуска мультишеринга можно будет делиться копиями и данными за один раз в несколько кликов:

цифровых документов;

справки о доходах;

ОК-5;

ОК-7.

Это сделает шеринг комплексным и значительно сэкономит время как работников компаний, так и клиентов.

Сейчас, чтобы отправить такой комплекс документов, нужно:

сначала отправить копии цифровых документов через приложение;

копии справок присылать отдельно.

Чтобы поделиться копиями документов, достаточно будет сделать несколько кликов в приложении. Компания отправляет запрос, а клиент подтверждает его с помощью «Дія.Підпис», поэтому сразу видит название учреждения, перечень необходимых документов и понимает, кому и какие копии передает.

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«Мультишеринг позволит отправлять копии всех необходимых документов одновременно, а также автоматически заполнять поля в электронных заявлениях и договорах данными из таких копий», — сообщают в Минцифры.

Напомним, недавно стало известно, что Минобороны оцифровал данные всех потенциальных призывников. В целом государство сделало 23 млн запросов на обновление данных граждан.