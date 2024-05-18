В приложении Резерв+ зарегистрировалось 150 000 украинцев за 10 часов — однако без сбоев не обошлось

Ночью в App Store и Google Play появилось мобильное приложение Минобороны, в котором военнообязанные, призывники и резервисты могут обновить свои данные онлайн и взамен не ехать в ЦНАП или ТЦК.

Однако, как сообщали в соцсетях, работал Резерв+ не у всех — в частности возникали проблемы из-за авторизации с подтверждением в мобильном банкинге.

Пропускна здатність в моєму ТЦК така, що приходити займати чергу треба о 6 ранку. Здається авторизуватись для оновлення даних теж треба на світанку ) Хто крайній на авторизацію в Резерв+? Я буду за вами 🤝 pic.twitter.com/jZ75AG5b0W — Den Sudi…🏗️ (@sudilkovsky) May 18, 2024

Скачав Резерв+, а зайти не зміг.

Дякую, дуже дякую. pic.twitter.com/JMVAywiH4a — Мобілізований бджіл (@Geschichters) May 18, 2024

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В Минобороны заявили, что «приложение защищено от DDOS-атак и попыток врага его взломать», поэтому функция авторизации может работать не у всех одновременно:

«Техническая команда работает 24/7, исправляет все ошибки и реагирует на замечания. Спасибо, что показываете пример ответственности! И напоминаем, что срок для обновления данных — 60 дней, поэтому выполнить свою обязанность успеют все».

За 10 часов работы Резерв+ несмотря на частичные сбои зарегистрировалось 150 тысяч граждан, и еще сотни запросов, говорят в Минобороны, находятся в очереди

Напомним, что с сегодняшнего дня в Украине вступил в силу обновленный Закон о мобилизации — с этого дня все мужчины в возрасте 18-60 лет в течение 60 дней (до 16 июля включительно) должны обновить свои учетные данные.

Отмечается, что приложение Резерв+ позволит оперативно обновить данные и предоставит доступ к информации в реестре Оберег, которая отобразится после заполнения полей. Там также будет доступен QR-код, который смогут отсканировать соответствующие представители власти и получить информацию о вашем статусе как военнообязанного, призывника или резервиста.

Скачать приложение Резерв+ можно в App Store и Google Play. Также для обновления данных можно обратиться напрямую в ЦНАП или ТЦК.