В результате реорганизации Sony Japan Studio почти все её сотрудники покинут компанию, небольшая часть присоединится к Team Asobi

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Как стало известно, в Sony Interactive Entertainment решили реорганизовать Sony Japan Studio. Буквально вчера появились слухи о масштабных сокращениях в студии, которая занималась разработкой таких проектов, как Ape Escape, Shadow of the Colossus, Gravity Rush. Речь шла об увольнении почти всех сотрудников.

По слухам, планировалось оставить лишь команду Team Asobi, ответственную за создание Astro Bot. К ней должны были присоединиться лишь некоторые сотрудники Sony Japan Studio. Вскоре после появления этих слухов журналисты обратились за подтверждением в Sony и получили подтверждение этой информации, но с другими трактовками.

В Sony Interactive Entertainment подтвердила, что Sony Japan Studio ожидает масштабная реорганизация. Её планируется завершить к 1 апреля текущего года. Результатом этой реорганизации станет появление нового подразделения, центром которого станет Team Asobi.

Причиной столь радикальных изменений называют низкую окупаемость подразделения, а также стремление заниматься более крупными и глобальными проектами.

Источник: wccftech, ign