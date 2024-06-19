В сауну вместо геймдева: директор польской студии водил сценаристок попариться, чтобы «лучше понять персонажей»

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Скандал в геймдев: креативный директор польской Spectrum Studio Яцек Пюрковски требовал от сотрудников обнаженного посещения сауны якобы для лучшей подготовки к созданию игры — об этом сообщает GameDev.DOU. Студия на данный момент работает над симулятором управления сауной (да, это тоже кажется странным), а до того еще не сделала ни одной собственной игры.

«Главный герой будет саунамастером и будет отвечать за выступления в различных саунах (запахи, музыка, хореография, все)» — сообщает описание проекта, где есть еще много удивительного.

Польский нарративный дизайнер и писательница Александра Вольная пообщалась с Пьюрковским. В разговоре он рассказал, что обнаженные посещения сауны являются рабочей обязанностью работников студии:

«Мои нарративные девушки должны посещать со мной сауну, чтобы создать удивительный сценарий».

Креативный директор утверждает, что невозможно создать игру про сауну без посещения сауны. Но не надо лишний раз напоминать, что в современных играх также много убийств, насилия, наркотиков и даже магии — создавать истории игр об этом с таким подходом было бы крайне трудно, однако среди них много очень успешных.

Подход к делу Яцека Пюрковского раскритиковали пользователи социальных сетей и представители польского геймдева. В частности, креативный директор The Astronauts Адриан Хмелярж отметилчто, во-первых, идея переживать что-то, чтобы создать сценарий, «стоит дерьма», во-вторых, если бы руководитель настаивал на ней, он должен был бы попросить сотрудников посетить сауну в удобной для них форме и компании, с оплатой студией такого опыта.

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