В сеть попали фото водозащищенного Android-моноблока BlackBerry Motion (Krypton), анонс которого состоится в текущем месяце

Загадочный смартфон BlackBerry без привычной QWERTY-клавиатуры, который обещали представить в октябре текущего года, появился в твиттере серийного инсайдера Эвана Бласса. Как уверят автор утечки, ранее известная под кодовым именем Krypton модель выйдет на рынок как BlackBerry Motion.

Как видно на фотографии, это классический моноблок, а не слайдер, который по сути представляет собой модель BlackBerry Keyone без QWERTY-клавиатуры. За счет отказа от аппаратной клавиатуры экран занимает большую часть фронтальной панели, а судя по изображению нижней грани. В кнопку Home с логотипом BlackBerry по всей видимости встроен сканер отпечатков пальцев, а на нижней грани можно увидеть 3,5 мм аудиопорт.

Кстати, на фото ниже предположительно изображена задняя панель этого смартфона:

По данным других утечек известно, что смартфон будет выполнен во влагозащищенном исполнении, основан на процессоре Qualcomm Snapdragon 625, а также будет оснащаться 4 ГБ оперативной памяти, аккумулятором на 4000 мАч и работать под управлением Android OS. Если дата анонса верна, то мы увидим BlackBerry Motion в течение ближайших недель.

Источник: evleaks