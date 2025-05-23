В Швейцарии построили самое высокое сооружение, созданное 3D-печатью

Раздел Технологии выходит при поддержке

В Швейцарской деревне Муленьс завершили возведение напечатанной на 3D-принтере 30-метровой белой башни Tor Alva, которая стала самым высоким в мире сооружением, созданным с помощью 3D-печати.

Башню возвели на основе здания, которое до этого использовалось в качестве кузницы. Авторами проекта, призванного возродить интерес к селу Муленьс, где сейчас проживает только 11 человек, преимущественно пожилого возраста, выступили архитектор Майкл Хансмейер и профессор цифровых и строительных технологий из Цюрихского федерального технологического института (ETH Zurich) Бенджамин Дилленбургер.

Они спроектировали башню, состоящую из нескольких секций и 32 белых бетонных колонн, которая по дизайну напоминает многослойный торт. Отмечается, что такой дизайн башня получила в честь швейцарских кондитеров, которые в свое время прославили страну в мире.

Печать элементов сооружения длилась 5 месяцев. После этого их доставили непосредственно на место сборки. В возведении башни участвовали две строительные роботизированные системы — 3D-принтер, который выдавливает специальную цементоподобную смесь слоями и машина, которая устанавливает стальные конструкции.

«Простые одно или двухэтажные дома, изготовленные методом аддитивного производства, не являются чем-то новым. Особенность Tor Alva в том, что напечатанные на 3D принтере элементы являются несущими. В процессе изготовления второй робот вставляет кольцевой стальной арматурный элемент в колонну через каждые 26 сантиметров. Добавление этих арматурных стержней позволяет изготавливать сложные, разветвленные колонны, которые трудно было бы реализовать с помощью обычного процесса бетонирования», — объясняют в Цюрихском федеральном технологическом институте.

Возведение башни продемонстрировало, что строительные технологии 3D-печати можно использовать для изготовления опорных конструкций без опалубки. Все элементы соединяются без клея — с помощью съемных винтов и кабелей, что позволяет легко разобрать и собрать башню повторно.

Уже с 23 мая башня будет открыта для экскурсий. Впоследствии купольный верхний этаж планируется использовать для проведения театральных представлений. Ожидается, что башня простоит в Муленьсе около 5 лет, после чего ее разберут и соберут заново.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Источник: NewAtlas; ETH Zurich

Раздел Технологии выходит при поддержке

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков.