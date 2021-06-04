В следующие 3 года realme планирует перевести 100 млн молодых потребителей на 5G-смартфоны





Компания realme провела онлайн-мероприятие 5G Summit, во время которого поделилась своими планами по запуску смартфонов с поддержкой мобильной связи нового поколения. Саммит проводился в партнёрстве с GSMA, Counterpoint Research и Qualcomm.

Во время проведения этого мероприятия представители realme заявили, что компания стремится стать «популяризатором 5G». В связи с этим она намерена выпустить в июне новые модели смартфонов в рамках серии GT, а в июле свет увидят производительные устройства realme 5G и модели с флагманскими камерами. Кроме того, компания намерена запустить серию корпоративных инициатив, нацеленных на продвижение внедрения 5G во всём мире. Кроме того, на протяжении нескольких ближайших лет realme планирует занять лидирующую позицию в отрасли по выпуску мобильны телефонов с поддержкой 5G по цене $100.

В 2021 году компания realme планирует создать по всему миру 7 центров для проведения исследований и разработок, посвящённых изучению инновационных технологий и продуктов 5G. В настоящее время около 90% R&D ресурсов realme направлены на технологии и продукты 5G. В следующие два года realme инвестирует $300 млн в исследования технологий 5G и разработку соответствующих продуктов, а также в глобальную популяризацию 5G.

В целом, realme надеется обеспечить 100 млн молодых потребителей по всему миру 5G-смартфонами в следующие 3 года.