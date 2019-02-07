В смартфоне LG G8 ThinQ будет использоваться фронтальная 3D-камера Infineon REAL3 с поддержкой технологии Time-of-Flight (ToF) и функцией Face Unlock

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Компания LG в очередной раз подтвердила, что на предстоящей выставке MWC 2019 представит смартфон LG G8 ThinQ и рассказала, что его фронтальная камера получит поддержку технологий Time-of-Flight (ToF) на основе сенсора Infineon REAL3.

Классические 3D-технологии обычно используют сложные алгоритмы для вычисления расстояния объекта от объектива камеры. В свою очередь чип сенсора изображения Infineon REAL3 с технологией ToF дает более точные измерения путем захвата инфракрасного света, который отражается от объекта. Как результат, технология ToF является более быстрой и эффективной, что уменьшает нагрузку на процессор приложений и снижает потребление энергии.

Благодаря высокой скорости, технология ToF широко используется в различных методах биометрической аутентификации, таких как распознавание лица. Сенсор с поддержкой ToF «видит» объекты в 3D и не подвергается воздействию света от внешних источников, что обеспечивает точность распознавания, как в помещении, так и на улице.

Точной информации об основных технических характеристиках LG G8 ThinQ пока нет, по слухам новинка может получит сразу несколько интересных решений, включая дополнительный съёмный дисплей.

Источник: The Verge